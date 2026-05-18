الرئيس الإيراني: لن نخضع لأي قوة ولن نستسلم

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تخضع لأي قوة ولن نستسلم أمام أي جهة، مؤكدا أن حكومته لن تضحي بكرامة البلاد من أجل الراحة الشخصية.

وأقر بزشكيان بأن بلاده تواجه مشاكل جراء الحرب، وقال: "يجب ألا نعطي معلومات خاطئة بأن العدو ينهار ونحن نزدهر فالطرفان يواجهان مشاكل".

وتأتي هذه التصريحات بعد أنباء نقلتها وكالة رويترز عن مصدر باكستاني مطلع بأن إسلام آباد سلمت الولايات المتحدة الليلة الماضية مقترحا إيرانيا معدلا يهدف إلى إنهاء الحرب، وسط جمود في المفاوضات بين الطرفين.

ونقلت رويترز اليوم الاثنين عن المصدر الباكستاني أن الخلافات بين الجانبين قد لا تجد متسعا من الوقت لتسويتها، وقال: "ليس لدينا الكثير من الوقت لسد الفجوات بين البلدين، فهما مستمران في تغيير شروطهما وأهدافهما".

وتشهد المفاوضات بين الطرفين جمودا وسط تصاعد التهديدات المتبادلة، فقد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طهران أمس الأحد بـ"عواقب وخيمة" إذا لم تقدم "مقترحا محدثا بأسرع وقت" لإدارته.

وردت إيران برفض شروط واشنطن معتبرة إياها "شروطا استسلامية". وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قليباف، إنه لا بديل عن الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني كاملة كما وردت في "مقترح الـ14 بندا" الذي سلمته طهران مؤخرا لواشنطن عبر الوسيط الباكستاني، محذرا ترمب من أن أي خيار آخر لن يجلب لواشنطن إلا "فشلا تلو آخر".