زعيم كوريا الشمالية يدعو لرفع الجاهزية العسكرية أمام "العدو"

This picture taken on May 17, 2026 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on May 18, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un (top C) speaking on key military issues during a meeting of commanding officers of the divisions and brigades of the entire army at the Party Central Committee headquarters in Pyongyang.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوصي بتعزيز وحدات الخط الأول خلال اجتماعه مع قادة فريق وألوية في الجيش (الفرنسية)
Published On 18/5/2026

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قادة الجيش إلى تعزيز وحدات الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية إلى "حصن منيع"، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

ووجّه كيم هذه التعليمات خلال اجتماع مع قادة فرق وألوية في الجيش الكوري الشمالي أمس الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير باللغة الإنجليزية.

وأورد التقرير أن كيم "وضع خططا لتعزيز وحدات الخط الأول، ووحدات رئيسية أخرى من الجوانب العسكرية والفنية، وذلك في إطار قرار مهم لمنع نشوب حرب بشكل أكثر شمولا".

كيم أوضح أن العمل الإستراتيجي للجيش سيُجدد، كما سيُجرى "تغيير كبير" في جهود ردع الحرب (الفرنسية)

"تغيير كبير"

وأكد أن العمل الإستراتيجي للجيش سيُجدد، كما سيُجرى "تغيير كبير" في جهود ردع الحرب، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي إشارة واضحة إلى كوريا الجنوبية، ذكرت وكالة الأنباء المركزية أن "الضباط القياديين على جميع مستويات الجيش يجب أن يستمروا في رفع وعيهم الطبقي واستشرافهم للعدو اللدود".

وتحدث كيم خلال لقائه المسؤولين العسكريين عن "سياسة الدفاع الإقليمي التي ينتهجها الحزب الحاكم، لتعزيز وحدات الخط الأول على الحدود الجنوبية، وتحويل خط الحدود إلى حصن منيع".

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي وصل فيه فريق كرة قدم نسائي كوري شمالي إلى الجنوب -الأحد- في أول زيارة يقوم بها فريق رياضي كوري شمالي منذ ما يقرب من 8 سنوات للعب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأتي الزيارة على الرغم من أن العلاقات بين الكوريتين لا تزال في أدنى مستوياتها، حيث لا تستجيب بيونغ يانغ لعروض سول المتكررة للحوار غير المشروط.

المصدر: الفرنسية

