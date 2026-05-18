زعيم كوريا الشمالية يدعو لرفع الجاهزية العسكرية أمام "العدو"

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قادة الجيش إلى تعزيز وحدات الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية إلى "حصن منيع"، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

ووجّه كيم هذه التعليمات خلال اجتماع مع قادة فرق وألوية في الجيش الكوري الشمالي أمس الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير باللغة الإنجليزية.

وأورد التقرير أن كيم "وضع خططا لتعزيز وحدات الخط الأول، ووحدات رئيسية أخرى من الجوانب العسكرية والفنية، وذلك في إطار قرار مهم لمنع نشوب حرب بشكل أكثر شمولا".

"تغيير كبير"

وأكد أن العمل الإستراتيجي للجيش سيُجدد، كما سيُجرى "تغيير كبير" في جهود ردع الحرب، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي إشارة واضحة إلى كوريا الجنوبية، ذكرت وكالة الأنباء المركزية أن "الضباط القياديين على جميع مستويات الجيش يجب أن يستمروا في رفع وعيهم الطبقي واستشرافهم للعدو اللدود".

وتحدث كيم خلال لقائه المسؤولين العسكريين عن "سياسة الدفاع الإقليمي التي ينتهجها الحزب الحاكم، لتعزيز وحدات الخط الأول على الحدود الجنوبية، وتحويل خط الحدود إلى حصن منيع".

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي وصل فيه فريق كرة قدم نسائي كوري شمالي إلى الجنوب -الأحد- في أول زيارة يقوم بها فريق رياضي كوري شمالي منذ ما يقرب من 8 سنوات للعب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأتي الزيارة على الرغم من أن العلاقات بين الكوريتين لا تزال في أدنى مستوياتها، حيث لا تستجيب بيونغ يانغ لعروض سول المتكررة للحوار غير المشروط.