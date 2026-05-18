رحلات الشحن العسكري الأمريكية تواصل التدفق نحو الشرق الأوسط

أظهرت بيانات ملاحية استمرار تدفق طائرات الشحن العسكري الأمريكية من ألمانيا تجاه الشرق الأوسط، ضمن رصد جديد امتد خلال الفترة بين 15 و17 مايو/أيار الجاري.

وبحسب تحليل بيانات التتبع، رصدت الجزيرة ما لا يقل عن 26 رحلة شحن عسكري أمريكية غادرت من ألمانيا باتجاه المنطقة، في مؤشر على استمرار الجسر الجوي العسكري الأمريكي بوتيرة لافتة، بالتزامن مع تصاعد الحضور العسكري الأمريكي في محيط مضيق هرمز وخليج عمان وبحر العرب.

وتُظهر البيانات أن جميع الرحلات المرصودة نُفذت بطائرات بوينغ سي-17 آيه غلوب ماستر 3 (Boeing C-17A Globemaster III)، التابعة للقوات الجوية الأمريكية، وهي من أبرز طائرات النقل العسكري الثقيل المستخدمة في نقل القوات والعتاد إلى مناطق الانتشار.

وتوزعت الوجهات الظاهرة في بيانات الرصد بين 6 رحلات مسجلة بوجهة عامة إلى "الشرق الأوسط"، دون أن تُظهر البيانات الدولة التي توجهت إليها هذه الرحلات، فيما هبطت 8 رحلات في الأردن، و6 رحلات في إسرائيل.

ولا تكشف بيانات التتبع وحدها طبيعة الشحنات المحمولة على متن هذه الطائرات، لكنها تكتسب دلالتها من حجم الطائرات المستخدمة، وتكرار الرحلات خلال نافذة زمنية قصيرة، واتجاهها المتواصل من ألمانيا نحو قواعد ومطارات في الشرق الأوسط.

ووفقا للقوات الجوية الأمريكية، تستطيع طائرة سي-17 حمل ما يصل إلى نحو 77.5 طنا من الشحنات، وتُستخدم في النقل السريع للقوات وجميع أنواع الحمولات إلى القواعد الرئيسية أو القواعد المتقدمة داخل مناطق الانتشار.

وتُستخدم الطائرة كذلك في مهام النقل الجوي الاستراتيجي والتكتيكي، كما يمكنها العمل من مدارج قصيرة نسبيا، بما يمنحها قدرة على إيصال الحمولات الثقيلة إلى مناطق عمليات متقدمة.

وتأتي البيانات الجديدة بعد سلسلة رصد سابقة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، أظهرت استمرار رحلات الشحن العسكري الأمريكية الثقيلة من ألمانيا باتجاه الشرق الأوسط.

ففي 30 أبريل/نيسان الماضي، وثق ما لا يقل عن 30 رحلة شحن عسكري أمريكية خلال نحو 48 ساعة، بعدما رصدت في 25 أبريل/نيسان ما لا يقل عن 31 رحلة مماثلة، وفي 21 أبريل/نيسان ما لا يقل عن 42 رحلة شحن عسكري أمريكية خلال فترة زمنية مماثلة.

كما سبق أن وثقت الجزيرة رصدا أوسع شمل 124 رحلة شحن عسكري أمريكية مكتملة على الأقل خلال الفترة بين 12 و18 أبريل/نيسان الماضي.

وبذلك، يظهر الرصد الحالي كحلقة إضافية في مسار متكرر من رحلات الشحن العسكري الأمريكية الثقيلة، التي تتخذ من ألمانيا نقطة انطلاق رئيسية باتجاه الشرق الأوسط.