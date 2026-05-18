تايوان تتشبث بالسلاح الأمريكي رغم تشكيك ترمب

أكد رئيس تايوان لاي تشينغ تي أن مشتريات الأسلحة من الولايات المتحدة هي "الرادع الأهم" للصراع الإقليمي وعدم الاستقرار، وذلك بعد أن شكك الرئيس دونالد ترمب في استمرار الدعم الأمريكي لتايوان عقب زيارته للصين.

وقال لاي تشينغ في بيان، أمس الأحد، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والتعاون الأمني بين الجانبين "لا يخضعان للقانون فحسب، بل هما أيضا عامل محفز للسلام والاستقرار الإقليميين".

وأضاف "نشكر الرئيس ترمب على دعمه المتواصل للسلام والاستقرار في مضيق تايوان منذ ولايته الأولى، بما في ذلك الزيادة المستمرة لحجم مبيعات الأسلحة إلى تايوان".

وفي رد ضمني على المخاوف التي أثارها ترمب بتصريحه عن "ورقة المساومة"، قال لاي في بيانه "لن تستفز تايوان الصراع أو تصعّده، لكنها لن تتخلى عن سيادتها الوطنية وكرامتها، أو عن أسلوب حياتها الديمقراطي والحر، تحت أي ضغط"

كما رأى رئيس تايوان أن الصين هي "السبب الجذري لتقويض السلام والاستقرار الإقليميين ومحاولة تغيير الوضع الراهن".

تشكيك ترمب

وجاء بيان رئيس تايوان بعد أيام من إثارة ترمب شكوكا في استعداده لمواصلة بيع الأسلحة إلى جزيرة تايوان التي تعُدها الصين مقاطعة انفصالية، على أن تستعيدها بالقوة إذا لزم الأمر.

ولا تعترف الولايات المتحدة -شأنها شأن جميع الدول التي تربطها علاقات رسمية بالصين- بتايوان دولة، لكنها كانت الداعم الأقوى لها وموردها الرئيسي للأسلحة.

وتلتزم واشنطن بموجب قوانينها بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، وتعُد جميع التهديدات التي تواجه الجزيرة مصدر قلق بالغ.

ووافقت في ديسمبر/كانون الأول على حزمة أسلحة قياسية لتايوان بقيمة 11 مليار دولار، تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة وأنظمة مدفعية وبرمجيات عسكرية.

وفي مقابلة مع ترمب، بُثت يوم الجمعة الماضي على قناة فوكس نيوز، بالتزامن مع اختتام زيارته للصين، صرّح بأنه لم يوافق بعد على حزمة أسلحة جديدة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، وأن الأمر "يعتمد على الصين"، مضيفا أنها "ورقة تفاوض جيدة جدا بالنسبة لنا بصراحة".

وأثارت تصريحاته مخاوف في الجزيرة، سعت الحكومة التايوانية إلى تبديدها، مشيرة إلى أن السياسة الأمريكية الرسمية تجاه تايوان لم تتغير.

وفي إطار رد الفعل الأمريكي على بيان رئيس تايوان، أشاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون ببيان لاي، قائلا "أعتقد أن هذا كان تصريحا منطقيا من زعيم تايوان".

وأضاف جونسون "لا يمكن للصين ببساطة أن تستولي على الأراضي، وسنقف بحزم وثبات في هذا الموقف، وأنا على ثقة بأن الكونغرس سيفعل ذلك".

أما الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، فقال إن الرئيس ترمب "يدرس كيفية المضي قدما" في مبيعات الأسلحة إلى تايوان، مشيرا إلى أن رؤساء أمريكيين سابقين أوقفوا المبيعات في الماضي، وأن ترمب سيحتاج إلى دراسة العديد من العوامل.

وأضاف جرير "عندما يتخذ الرئيس قرارا بشأن الأمن القومي، فإنه يستند في المقام الأول إلى احتياجات الأمن الأمريكي".

وخلال المحادثات الأخيرة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وترمب، صورت الصين قضية تايوان على أنها "أهم قضية في العلاقات الصينية الأمريكية".

وفي أحد أقوى تصريحاته حتى الآن، حذر شي -الخميس الماضي- ترمب من "مواجهات بل وحتى صراعات" إذا لم تُعالج قضية تايوان بشكل سليم.