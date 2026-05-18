أخبار|ألمانيا

ميركل ترفض احتكار ترمب الحوار مع روسيا

حفظ

Former German Chancellor and member of the conservative Christian Democratic Union (CDU) Angela Merkel speaks on stage as she takes part in a panel discussion themed "Despite everything, is there hope in Europe?" at the Re:Publica fair ground during the opening of the Re:publica digital conference in Berlin, on May 18, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
ميركل دعت خلال مشاركتها في مؤتمر "ري: بوبليكا" لدور أوروبي أوسع لإنهاء الحرب الأوكرانية (الفرنسية)
Published On 18/5/2026

دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، أوروبا لبذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي اندلعت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وقالت: "ينبغي ألا يقتصر الحوار مع موسكو على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وفي تصريحات أدلت بها لقناة "دبليو دي آر" على هامش مؤتمر التكنولوجيا الرقمي "ري: بوبليكا" في برلين، أعربت ميركل عن أسفها لعدم توظيف أوروبا قدراتها الدبلوماسية على النحو الكافي، معتبرة أن اضطلاع ترمب وحده بمهمة التواصل مع روسيا "غير كافٍ"، وأضافت: "نحن أيضا طرف، كأوروبيين".

ورأت ميركل أن دعم أوكرانيا عسكريا يبقى خيارا "صحيحا"، مشددة في الوقت ذاته على أن "الدبلوماسية كانت دوما الوجه الآخر للعملة، حتى في ذروة الحرب الباردة". وأوضحت أن الإستراتيجية الفاعلة تقوم على الجمع بين الردع العسكري والحراك الدبلوماسي.

كما حذّرت من التقليل من شأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة: "من الخطأ إساءة تقديره، كما أن من الخطأ عدم تحلّينا بالثقة".

وانتُقدت أنجيلا ميركل التي تولّت المستشارية الألمانية بين 2005 و2021 لاعتمادها نهجا اعتُبر شديد الليونة مع روسيا، ولجعلها ألمانيا تعوّل على مبيعات الطاقة الروسية الرخيصة لسنوات طويلة.

المصدر: الفرنسية

إعلان