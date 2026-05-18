ميركل ترفض احتكار ترمب الحوار مع روسيا

دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، أوروبا لبذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي اندلعت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وقالت: "ينبغي ألا يقتصر الحوار مع موسكو على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وفي تصريحات أدلت بها لقناة "دبليو دي آر" على هامش مؤتمر التكنولوجيا الرقمي "ري: بوبليكا" في برلين، أعربت ميركل عن أسفها لعدم توظيف أوروبا قدراتها الدبلوماسية على النحو الكافي، معتبرة أن اضطلاع ترمب وحده بمهمة التواصل مع روسيا "غير كافٍ"، وأضافت: "نحن أيضا طرف، كأوروبيين".

ورأت ميركل أن دعم أوكرانيا عسكريا يبقى خيارا "صحيحا"، مشددة في الوقت ذاته على أن "الدبلوماسية كانت دوما الوجه الآخر للعملة، حتى في ذروة الحرب الباردة". وأوضحت أن الإستراتيجية الفاعلة تقوم على الجمع بين الردع العسكري والحراك الدبلوماسي.

كما حذّرت من التقليل من شأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة: "من الخطأ إساءة تقديره، كما أن من الخطأ عدم تحلّينا بالثقة".

وانتُقدت أنجيلا ميركل التي تولّت المستشارية الألمانية بين 2005 و2021 لاعتمادها نهجا اعتُبر شديد الليونة مع روسيا، ولجعلها ألمانيا تعوّل على مبيعات الطاقة الروسية الرخيصة لسنوات طويلة.