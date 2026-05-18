أخبار|فرنسا

دارمانان في الجزائر لإذابة الجليد وفتح "ملفات حساسة"

حفظ

France's Justice Minister Gerald Darmanin takes his sits as he arrives for a hearing before the National Assembly’s enquiry commission on the judicial handling of parental incest, at the National Assembly, France's parliament lower house, in Paris on May 13, 2026.
وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان في زيارة إلى الجزائر لإحياء التعاون (الفرنسية)
Published On 18/5/2026
|
آخر تحديث: 19/5/2026 00:37 (توقيت مكة)

سعى وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى فتح "فصل جديد" في التعاون القضائي من خلال زيارته الجزائر، اليوم الاثنين، في خطوة جديدة نحو احتواء التوتر بين البلدين بعد أزمة حادة منذ عام 2024.

وقالت وزارة العدل الفرنسية إن زيارة الوزير "تهدف إلى العمل على فتح صفحة جديدة في التعاون القضائي بين البلدين وتخطي الأسباب الدبلوماسية التي أدت الى تعطله".

ورافق الوزير الفرنسي على نحو "غير مسبوق" وفد من القضاة، يشمل المدعية العامة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة فانيسا بيريه، والمدعي العام المالي الوطني باسكال براش.

French Minister of Justice Gerald Darmanin speaks to press as he leaves the Court of Appeal after a visit focused on criminal hearings in Aix-en-Provence on February 9, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان في مهمة لإعادة بناء الثقة مع الجزائر (الفرنسية)

ويهدف حضور القاضي براش إلى النظر في الطلبات الجزائرية المتعلقة بالأصول التي استحوذت عليها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية ومصير موظف قنصلي جزائري محتجز رهن المحاكمة في فرنسا، وهو مدرج على جدول المباحثات.

وأعلن دارمانان أنه أجرى "نقاشا طويلا جدا" مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمن سبل إصلاح العلاقات بين البلدين. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية "تحدثنا عن العمل الذي علينا مواصلة القيام به لإعادة بناء الثقة بين بلدين يحترم كل منهما الآخر، فرنسا والجزائر".

كما أجرى الوزير الفرنسي مباحثات مع نظيره الجزائري لطفي بوجمعة. وأفادت الخارجية الفرنسية لاحقا بأن دارمانان وبوجمعة "فعّلا، بعد سنتين من الانقطاع التام، التعاون القضائي العملياتي".

"دي زد مافيا" على الطاولة

وأفاد دارمانان في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" الاثنين، بأنه أجرى مع نظيره الجزائري "عدة اجتماعات عمل بحضور قضاة فرنسيين رفيعي المستوى" تم خلالها التطرق إلى ملف ‘دي زد مافيا’ والمكاسب غير المشروعة.

ويتزامن النقاش في هذا الملف مع جلسات محاكمة لـ20 عضوا من عصابات المخدرات بدأت بالفعل، الاثنين، في مدينة مرسيليا الساحلية بجنوب فرنسا.

إعلان

ويواجه المتهمون تهما تشمل تهريب المواد المحظورة، والانتماء إلى عصابة إجرامية، وغسيل الأموال، وقد تصدر بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما.

المصدر: الفرنسية

إعلان