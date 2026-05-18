شاهد.. تحطم مقاتلتي إف-18 أمريكيتين بعد اصطدامهما في عرض جوي

أظهر مقطع فيديو تحطم مقاتلتين من طراز "إف إيه-18" الأحد، بعد اصطدامهما أثناء تنفيذ عرض جوي في ولاية أيداهو الأمريكية.

وأعلن مسؤولون في الولاية أن الحادث وقع خلال عرض جوي أُقيم في أجواء قاعدة "ماونتن هوم" الجوية في ولاية أيداهو (شمال غرب).

وأشاروا إلى أنه أُغلقت القاعدة الجوية مؤقتا بسبب الحادث، وفُتح تحقيق لمعرفة ملابساته، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

كما أوضح منظمو العرض أن المقاتلتين التابعتين للبحرية الأمريكية اصطدمتا أثناء العرض في الجو.

وأكد المنظمون أن أفراد الطاقم الأربعة في الطائرتين تمكنوا من النجاة، حيث استخدموا مقاعد القذف (النجاة) وغادروا الطائرتين بأمان.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة اصطدام إحدى الطائرتين بالأخرى في الجو، قبل أن تُفتح 4 مظلات، وتسقط الطائرتان بسرعة نحو الأرض.