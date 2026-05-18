السودان.. انفجار غامض قرب مطار كسلا يخلّف قتلى

هز انفجار غامض، فجر اليوم الاثنين، منطقة قرب مطار كسلا عاصمة ولاية كسلا شرقي السودان، مما أدى إلى تدمير شاحنة ومقتل سائقها وشقيقين كانا على متنها.

وقالت مصادر رسمية للجزيرة نت إن الحادث وقع في منطقة أبو دهاب غرب مطار كسلا بمحلية ريفي كسلا، مرجحة أن يكون ناجما عن انفجار لغم أرضي في شاحنة كانت تحمل ضأنا، مما أدى إلى تدميرها ومقتل السائق والشقيقين جمال وحسن عمر آدم.

في المقابل، نقلت قناة "العنوان 24" المساندة للجيش عن مصادر ميدانية قولها إن مسيّرة إستراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت موقعا قرب مطار كسلا.

وقال قياديان قبليان في كسلا للجزيرة نت إن الحادث ما زال غير واضح، مشيرين إلى انتظار توضيحات رسمية، في حين تحدث شهود عيان عن انفجار قوي أدى إلى تدمير الشاحنة كليا.

وأظهرت مقاطع مصورة من موقع الحادث بقايا الشاحنة المحترقة، وسط تجمّع مواطنين وتداول روايات متباينة عن سبب الانفجار.

وكان مطار كسلا قد تعرّض، في أبريل/نيسان 2025، لقصف بطائرة مسيّرة استهدف مستودع وقود، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من 3 سنوات، مما أثار مخاوف من تصاعد وتيرة الأنشطة العسكرية في المدينة التي بقيت بعيدة عن مسرح المواجهات المباشرة.

وتصاعدت هجمات قوات الدعم السريع بالمسيّرات في الأشهر القليلة الماضية على مرافق مدنية في مناطق عدة لا تدور فيها معارك، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ومنذ 15 أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، وبدأ القتال في العاصمة الخرطوم وامتد إلى أنحاء مختلفة في البلاد، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.