الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته على منطقتين في النيل الأزرق

قال الجيش السوداني، اليوم الاثنين، إنه بسط سيطرته على منطقتين في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، فيما أفادت مصادر عسكرية بلقاء قوات النخبة التابعة لجهاز المخابرات السوداني بالقوات المشتركة لحركات دارفور، المساندة للجيش، في مدينة الدلنج بجنوب كردفان.

وقال مراسل الجزيرة إن الجيش السوداني والقوات المساندة له تمكنوا إثر اشتباكات ومعارك عنيفة جرت لساعات صباح اليوم الاثنين ضدّ قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، المتحالفة معها، من استعادة منطقتي "كرن كرن" و"دوكان" في ولاية النيل الأزرق.

وأفاد بأن خارطة السيطرة العسكرية تغيرت عدة مرات في هذه المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الجيش السوداني يخوض معارك طاحنة في جنوب النيل الأزرق من أجل الوصول إلى مدينة الكرمك الواقعة بين السودان وإثيوبيا والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش السوداني والقوات المساندة له استعادوا منطقة التكمة الإستراتيجية شرق مدينة الدلنج، ثاني أكبر المدن في جنوب كردفان، بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.

معارك النيل الأزرق

وأوضح الجيش السوداني، في بيان، أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة سيطرت على منطقتي "كرن كرن" و"دوكان" بولاية النيل الأزرق، و"ألحقت بقوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والمعدات"، بينما لم يصدر تعليق فوري من جانب قوات الدعم السريع.

وأضاف البيان أن هذه التطورات تأتي في سياق العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة السودانية عبر الفرقة الرابعة مشاة ووحداتها لتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الجيش السوداني سيطرته على منطقة خور حسن بولاية النيل الأزرق. وتلك المنطقة إستراتيجية كونها تقرب الجيش من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك، القريبة من الحدود الإثيوبية، حيث يفصل بينهما نحو 30 كيلومترا.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، الحكومة منذ عام 2011، للمطالبة بحكم ذاتي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

في سياق متصل، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 3 آلاف و860 شخصا من منطقة الكرمك، بولاية النيل الأزرق، وذلك على خلفية معارك في المنطقة الواقعة قرب الحدود مع إثيوبيا.

تنسيق عسكري

على صعيد متصل، قالت مصادر عسكرية للجزيرة مباشر إن قوات النخبة التابعة لجهاز المخابرات السوداني التقت مع القوات المشتركة لحركات دارفور المساندة للجيش السوداني في مدينة الدلنج ثاني أكبر المدن في جنوب كردفان.

وأضافت المصادر أن القوة المشتركة لحركات دارفور وصلت مدينة الدلنج بعد اشتباكات مع قوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية، مؤكدة أن التقاء قوات لواء النخبة والقوة المشتركة "من شأنه تعزيز سيطرة الجيش وإنهاء محاولات الدعم السريع حصار الدلنج".