5 قتلى بإطلاق نار يستهدف المركز الإسلامي في سان دييغو بكاليفورنيا

أعلنت شرطة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الاثنين مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في المركز الإسلامي بالمدينة بينهم المهاجمان. وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي إن مكتبه يحقق في حادث إطلاق النار في المركز الإسلامي بسان دييغو.

وفي التفاصيل، قال تود غلوريا -رئيس بلدية ⁠مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية- إن المركز الإسلامي في حي كليرمونت بالمدينة تعرض لإطلاق النار، في حين قالت الشرطة إن عناصرها موجودة في الموقع.

وفي منشور على منصة ⁠إكس، قال رئيس ⁠البلدية إنه على علم بحادث إطلاق النار في المركز الإسلامي بمنطقة كليرمونت، ‌ويتلقى باستمرار تحديثات من جهات إنفاذ القانون، موضحا أن فرق الطوارئ موجودة في الموقع، ‌وتعمل ‌بنشاط على حماية الناس وتأمين المنطقة.

وكان الضابط في شرطة المدينة أنتوني كاراسكو قال إن عناصر الشرطة يتعاملون مع حادث إطلاق نار في المركز، وإن السلطات تعتقد بوقوع إصابات جراء الحادث.

وأظهرت لقطات جوية بثتها قنوات تلفزيونية انتشارًا أمنيًا كثيفًا في محيط المسجد، الذي يقع في حي سكني على بُعد نحو 14 كيلومترًا شمال وسط مدينة سان دييغو.

من جهته، أعلن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أن الحاكم يتابع تطورات الحادث بشكل مباشر.

وجاء في بيان نشره المكتب على منصة إكس، أن المكتب يثمّن جهود فرق الاستجابة الأولى في الميدان لحماية المجتمع، ويدعو الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

ويُعد المركز الإسلامي في سان دييغو الأكبر في المقاطعة. وبحسب موقعه الإلكتروني، فإنه يضم مرافق تعليمية بينها مدرسة الرشيد التي تقدّم دروسًا في اللغة العربية والدراسات الإسلامية وتحفيظ القرآن.

ويؤكد المركز أن رسالته لا تقتصر على خدمة المسلمين، بل تشمل أيضًا التعاون مع المجتمع الأوسع لخدمة المحتاجين وتعزيز التعليم والمساهمة في تحسين أوضاع المجتمع، كما يستضيف الصلوات اليومية الخمس، ويشارك في مبادرات اجتماعية مع جهات متعددة ومن مختلف الأديان.