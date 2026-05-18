أين وصلت سفن أسطول الصمود قبل اعتراضها؟ بيانات تجيب

أظهرت بيانات ملاحية موقع عدد من السفن والقوارب المرتبطة بأسطول الصمود العالمي بالتزامن مع بدء اعتراض على بُعد نحو 143 كيلومتراً غرب جزيرة قبرص، بعد أيام من مغادرتها ميناء مرمريس التركي.

وتشير البيانات التي حللتها وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة، إلى تواجد عدد من السفن والقوارب شرق البحر الأبيض المتوسط على بعد نحو 468 كيلومتراً من سواحل غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وبيانات رسمية صادرة عن أسطول الصمود أعلنت بدء اعتراض الأسطول من قبل قوات البحرية الإسرائيلية.

وذكرت هيئة أسطول الصمود العالمي قبل ساعات من الاعتراض، أنها رصدت عدداً من السفن والقوارب السريعة مجهولة الهوية كانت تُحاصر الأسطول أثناء مواصلة إبحاره إلى غزة.

من جانبها، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها لن تسمح بأي خرق للحصار البحري المفروض على غزة، كما وصفت أسطول الصمود المتجه إلى غزة بأنه "استفزاز يخدم حماس لصرف الأنظار عن رفضها نزع السلاح وعرقلة خطة ترامب للسلام".

وبحسب بيانات التتبع التي راجعتها الوحدة صباح الاثنين 18 مايو/أيار الجاري، عند الساعة 11:30 بتوقيت الدوحة، أظهرت خريطة الأسطول اعتراض قارب واحد من الأسطول، في مؤشر على أن الاعتراض لم يشمل كامل القافلة حتى اللحظة لكن ذلك قد يتغير في الساعات القادمة.

وكان أسطول الصمود العالمي قد استأنف رحلته من ميناء مرمريس التركي يوم 14 مايو/أيار الجاري، بعد إعادة تجميع جزء من القافلة في تركيا عقب الاعتراض السابق قرب جزيرة كريت.

وقالت وكالة الأناضول إن القافلة تحركت من مرمريس باتجاه غزة ضمن محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع، قبل أن تصل إلى المياه الدولية بعد توقف مؤقت قبالة أنطاليا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي الساعات التي سبقت الاعتراض، أعلنت غرفة أزمة الأسطول رصد تحركات لطائرات مسيرة وعناصر عسكرية غير معروفة حول القافلة، بينما نقلت الأناضول عن وسائل إعلام إسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية أرسلت زوارق هجومية وزوارق دورية تابعة لوحدة "شايطيت 13" استعداداً للتدخل.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (Yedioth Ahronoth) الإسرائيلية قد ذكرت أن البحرية الإسرائيلية تستعد لوصول الأسطول إلى قبالة السواحل، مشيرة إلى مخاوف إسرائيلية من مواجهة عنيفة بسبب مشاركة ناشطين من منظمة آي إتش إتش (IHH) التركية، التي ارتبط اسمها سابقاً بسفينة "مافي مرمرة" عام 2010.

كما قالت الصحيفة إن إسرائيل حاولت عبر قنوات دبلوماسية منع خروج القافلة من تركيا، لكنها لم تنجح، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مشاورات أمنية عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التعامل مع الأسطول.

وتقول إسرائيل إن منع الأسطول يأتي ضمن تطبيق الحصار البحري المفروض على غزة، بينما يؤكد منظمو القافلة أن الرحلة مدنية وإنسانية، وتهدف إلى فتح ممر بحري لكسر الحصار وإيصال مساعدات إلى القطاع.