أنباء عن اغتيال إسرائيل قياديا في الجهاد الإسلامي وابنته في بعلبك

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فجر اليوم الاثنين، باستشهاد قيادي بحركة الجهاد الإسلامي وابنته في استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه لشقة تقطنها عائلة فلسطينية بأطراف مدينة بعلبك، شرقي لبنان.

ويأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي جرى تمديده يوم الجمعة، لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وقالت الوكالة اللبنانية إن "العدو الإسرائيلي استهدف عند منتصف الليل بصاروخ موجه شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك لجهة المدخل الجنوبي".

وأضافت أن الاستهداف "أدى إلى استشهاد القائد في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته الشابة راما (17 سنة)، وما زالت فرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المكان لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين".

ولم يصدر تعقيب فوري من حركة الجهاد الإسلامي.

واغتالت إسرائيل 9 أشخاص على الأقل، وأصابت أكثر من 18 آخرين، الأحد، ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/آذار 2026 هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 2988 شخصا وإصابة 9210 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.