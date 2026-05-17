بعد استقالة سيلينا.. رئيس لاتفيا يكلف نائبا من المعارضة بتشكيل الحكومة

كلّف رئيس لاتفيا إدغارز رينكيفيتش، النائب المعارض أندريس كولبيرغس تشكيل حكومة جديدة إثر انهيار الائتلاف الحكومي على خلفية استقالة وزير الدفاع وتحميله مسؤولية حادث تحطم طائرات مسيرة أوكرانية في البلاد.

وقال رينكيفيتش خلال مؤتمر صحفي في العاصمة ريغا، إن كولبيرغس يحظى بدعمه الكامل وثقته، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأضاف "نظرا للأحداث الأخيرة، أعتقد أن الحكومة يجب أن تشكَّل من أعضاء من حزب المعارضة"، إذ يُعد حزب "القائمة المتحدة" الذي ينتمي إليه كولبيرغس من أحزاب المعارضة في مواجهة الائتلاف الحكومي الثلاثي الحالي.

وتأتي هذه المستجدات في أعقاب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، حيث كانت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، قد استقالت الخميس بعد أن سحب حزب رئيسي في ائتلافها دعمه لها إثر مطالبتها وزير الدفاع أندريس سبرودس بالاستقالة وتحميله مسؤولية فشل الدولة في منع توغل مسيّرات أوكرانية مؤخرا.

وجاء إعلان سيلينا في وقت كانت فيه حكومتها مهددة بتصويت لحجب الثقة في البرلمان، وخسر ائتلافها الحاكم المنتمي إلى يمين الوسط، الذي تولى السلطة عام 2023، أغلبيته الضئيلة في الساعات الماضية، بعد انشقاق أعضاء من حزب التقدميين الذي ينتمي إليه وزير الدفاع.

ومن دون النواب التسعة التقدميين، وجدت سيلينا نفسها في موقع الأقلية، مع تأييد 41 نائبا من أصل 100، مقابل 47 نائبا للمعارضة.

وفي العاشر من مايو/أيار الجاري، استقال سبرودس وعينت سيلينا حينها الكولونيل في الجيش اللاتفي رايفيس ميلنس وزيرا جديدا للدفاع.

وفي أول تصريح له أعرب المرشح لرئاسة الوزراء كولبيرغس، وهو رجل أعمال سابق يبلغ من العمر 46 عاما ووصفته وسائل الإعلام المحلية بأنه "براغماتي"، عن أمله بتشكيل "ائتلاف موسع" لإدارة الدولة البلطيقية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في 3 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار في تصريحات للصحفيين إلى أن الرئيس منحه 10 أيام لتشكيل حكومة.

وجاء إعلان الرئيس إدغارز رينكيفيتش تكليف كولبيرغس بعد اجتماعه بممثلين عن جميع الأحزاب في البرلمان إذ يحتاج رئيس الوزراء المكلف إلى مصادقة البرلمان على تعيينه وعلى تشكيل حكومته.

أزمة المسيرات

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الخامس، تحطمت عدة طائرات مسيرة في لاتفيا ما أثار قلقا شعبيا في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة والعضو حاليا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وكان أحدث سقوط للمسيرات في 7 مايو/أيار، حين حلقت في أجواء البلاد طائرتان مسيرتان أوكرانيتان قادمتان من روسيا وسقطت إحداهما على مستودع وقود شرق لاتفيا، ما تسبب بنشوب حريق تمت السيطرة عليه سريعا.

وفي 25 مارس/آذار، تحطمت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في لاتفيا.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب لقائه مع رينكيفيتش في قمة رومانيا الأربعاء الماضي، إنه سيرسل خبراء أوكرانيين إلى لاتفيا لمساعدتها في تعزيز دفاعاتها الجوية.

وأضاف "نعتزم توقيع اتفاقية مع لاتفيا لبناء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات لمواجهة مختلف أنواع التهديدات"، معتبرا أن "من المهم العمل معا لتعزيز دفاعات أوروبا".

من جانبه، أكد الرئيس اللاتفي رينكيفيتش "مشاركة خبراء أوكرانيين ومعدات في تحديث قدرات الدفاع الجوي اللاتفية"، مضيفا أنه "سيتم إعداد اتفاق تعاون دفاعي طويل الأمد".

وتطل جمهورية لاتفيا غربا على بحر البلطيق شمالي أوروبا، فيما تحدها شمالا إستونيا وجنوبا ليتوانيا، وشرقا الاتحاد الروسي، ومن الجنوب الشرقي بيلاروسيا.