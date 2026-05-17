هآرتس: 5 مسؤولين إسرائيليين يواجهون أوامر اعتقال من الجنائية الدولية

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله إن الحديث يدور حول 3 مسؤولين سياسيين واثنين من العسكرين، موضحة أنه لم يُعرف تاريخ إصدار أوامر الاعتقال.

ولم توضح الصحيفة سبب صدور الأوامر، إلا أنها أضافت "حتى الآن، صدرت مذكرتا توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين، هما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024″.

وفي ذلك التاريخ، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد عامين من حرب إبادة بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل طال 90% من البنى التحتية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، موقعا آلاف الفلسطينيين بين شهيد وجريح، فضلا عن خرقه للبروتكول الإنساني، وتوسيع مناطق احتلاله داخل قطاع غزة.