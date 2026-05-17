ناشطة تواجه بلينكن: يداك ملطختان بدماء نصف مليون طفل

وجه ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي سهام انتقادهم إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أنتوني بلينكن، على خلفية مواجهة حدثت مع ناشطة أثناء فعالية عامة بولاية فرجينيا، واتهمته بتورطه في الحروب وقتل الأبرياء.

ونشر ناشطون، أمس الجمعة، مقطع فيديو يوثق الحادثة، حيث اعترضت الناشطة بلينكن بينما كان يسير رفقة عائلته، وقالت "كيف تشعر ويداك ملطختان بدماء نصف مليون طفل؟".

وحاول بلينكن تجنب المواجهة، متذرعا بوجود أطفال معه، فإذا بالناشطة تجيبه على الفور "وماذا عن الأطفال الذين تسببت في قصفهم؟"، قبل أن تضيف "أنتم متورطون في مذبحة".

وتابعت الناشطة مستنكرة "أتهتم للأطفال فعلا؟ أنت تهتم لأطفالك فقط.. أشعر بالأسف لأجلهم، فإنهم سيكبرون يوما ما ويقرؤون الأخبار".

وقالت الكاتبة والإعلامية سمر جرّاح في تغريدة على منصة "إكس" إن ناشطين "واجهوا أنتوني بلينكن وزوجته بشأن قتل الفلسطينيين، فرد: أرجوكم… أطفالنا معنا" قالت له الناشطة الأمريكية: إذن أنتم تهتمون فقط بأطفالكم؟"، وعلقت على الحادثة بقولها "مجرم الحرب يخاف على أولاده فقط".

بدوره، كتب الناشط (تامر) على منصة "إكس": إن "هذا المجرم الذي شارك في مقتل 20 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة، يخاف أن يسمع أطفاله [الحقيقة] أن يده ملطخة بدماء الأطفال، ولكنه لم يهتم لحياة الأطفال في قطاع غزة".

وأضاف "وزير الخارجية الأمريكي بلينكن عندما زار إسرائيل بعد السابع من أكتوبر لن ننسى ما قاله، حيث قال: (أتيتكم يهوديا قبل أن أكون وزيرا للخارجية)".

كما قال الصحفي والناشط وايات رييد إن "بلينكن وزوجته يشعران بالذعر عندما وُوجها بمسألة قتل جيل كامل من الأطفال في فلسطين بينما أطفالهما موجودون هناك".