موقعان لا موقع واحد.. نيويورك تايمز تكشف خفايا "الإنزال الإسرائيلي" بالعراق

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن صحراء غرب العراق شهدت نشاطا عسكريا سريا يُشتبه في أنه مرتبط بإسرائيل، شمل إنشاء موقعين عسكريين سريين استُخدما في عمليات مرتبطة بإيران، قبل أن يتم كشف أحدهما بالصدفة من قبل راعٍ محلي.

وبحسب التقرير، الذي أعده الصحفيان إريكا سولومون وفالح حسن، فإن الحادثة بدأت عندما وجد الشاب العراقي عوض الشمري، أثناء توجهه إلى مدينة النخيب في مارس/آذار الماضي، تحركات عسكرية غامضة في منطقة نائية من الصحراء، شملت خياما ومروحيات ومدرجا ميدانيا، قبل أن يتعرض لاحقا لهجوم أودى بحياته عندما كانت عودته إلى مخيمه محاصرة بنيران مروحية، وفق شهود عيان من الأهالي البدو.

"بلاغ للسلطات ومقتل جندي عراقي"

وأشار التقرير إلى أن السلطات العراقية تلقت لاحقا بلاغا بشأن ما رآه الشمري قبل مقتله، ما دفع القوات الأمنية إلى فتح تحقيق غير معلن في المنطقة. لكن بعثة استطلاع عسكرية عراقية أُرسلت إلى الموقع تعرضت لإطلاق نار أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، ما زاد من غموض طبيعة القوة العسكرية الموجودة هناك.

ونقل التقرير عن مسؤولين عراقيين وإقليميين أن الموقع الذي اكتشفه الشمري كان واحدا من موقعين سريين يُعتقد أن إسرائيل استخدمتهما بشكل متقطع داخل الأراضي العراقية منذ أواخر عام 2024، ضمن تحضيرات عسكرية استباقية مرتبطة بعمليات ضد إيران. وأضاف المسؤولون أن الموقع كان يُستخدم لدعم عمليات جوية وتزويد الطائرات بالوقود وتقديم خدمات لوجستية وطبية.

وذكر نواب عراقيون خلال إحاطات مغلقة أن هناك موقعا ثانيا على الأقل في منطقة صحراوية أخرى لم يتم الكشف عن موقعه بدقة، ما يشير إلى توسع غير معلن للوجود العسكري في غرب البلاد.

بعلم واشنطن

كما أكد مسؤولون أن بعض هذه الأنشطة كانت معروفة لدى الولايات المتحدة منذ 2025 دون إخطار الحكومة العراقية رسميا.

إعلان

وتقول نيويورك تايمز إن الحكومة العراقية تواجه معضلة سياسية وأمنية حساسة، إذ تنفي رسميا علمها بوجود أي قواعد عسكرية أجنبية غير أمريكية على أراضيها، بينما تتصاعد التساؤلات داخليا حول مدى قدرة الدولة على مراقبة حدودها الغربية في ظل التوترات الإقليمية بين واشنطن وطهران وتل أبيب.

مصير الموقع الثاني غير معروف

ويشير التقرير إلى أن العراق، الذي يعيش منذ سنوات في حالة توازن دقيق بين الولايات المتحدة وإيران، قد يواجه تداعيات سياسية وأمنية أكبر في حال تأكدت هذه المعلومات، خصوصا مع احتمال استغلال الفصائل المسلحة المتحالفة مع طهران لهذه التطورات لتبرير التصعيد أو رفض الضغوط لنزع السلاح.

وتختتم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الموقع الذي اكتشفه الشمري لم يعد نشطا حاليا، فيما لا يزال مصير الموقع الثاني غير معروف، وسط مطالبات محلية بفتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة ومقتل الراعي العراقي، الذي تحول اكتشافه العفوي إلى قضية أمن قومي شائكة في واحدة من أكثر مناطق الشرق الأوسط حساسية.