مسارات وهمية للسفن.. تشويش الملاحة يتمدد حول مضيق هرمز

FILE PHOTO: Ships and tankers in the Strait of Hormuz off the coast of Musandam, Oman, April 18, 2026. REUTERS/Stringer REFILE - QUALITY REPEAT/File Photo
سفن وناقلات في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم في عمان في 18 أبريل 2026. (رويترز)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 17/5/2026

أظهرت بيانات ملاحية وجوية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة وجود تشويش واسع في إشارات الملاحة قرب مضيق هرمز، وقبالة السواحل الإماراتية.

وتكشف خريطة التتبع الحية، وكذلك سجل مسارات الحركة من منصة "مارين ترافيك" ظهور مسارات متعارضة لأعداد كبيرة من السفن عند مقارنتها بالتحركات الطبيعية، ما يشير إلى أن العبور الظاهر هو ناتج عن تداخل لإشارات الملاحة، وليس تعبيراً دقيقاً عن المسار الحقيقي للسفن.

تراكب مواقع سفن ومساراتها في نقطة واحدة في 17 مايو/ آيار الجاري (مارين ترافيك)
وتركزت عمليات التشويش في بؤرتين رئيستين هما قرب مدخل مضيق هرمز، جنوب جزيرة قشم الإيرانية، قبالة السواحل العُمانية، وقبالة سواحل الإمارات، حيث تسببت اضطرابات الإشارة في إظهار بعض السفن متراكبة بصرياً فوق بعضها، وكأنها متمركزة في نقطة واحدة، مع مسارات قصيرة ومتداخلة لا تتسق مع الحركة الطبيعية داخل الممرات البحرية.

كما رصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عمليات إغلاق واسعة لأجهزة الإرسال والاستقبال (AIS)، التي تُظهر الحالة والموقع الحالي للسفن والناقلات.

وتشير هذه الأنماط إلى اضطراب في بيانات الموقع التي تعتمد عليها منصات تتبع السفن، دون أن تكفي وحدها لتحديد مصدر التشويش أو الجهة المسؤولة عنه.

تشويش "بحري" مع نشاط "جوي" أمريكي

يتزامن التشويش البحري مع نشاط مكثف لطائرات الاستطلاع وطائرات التزود بالوقود الأمريكية في مياه الخليج، وخليج عُمان، وبحر العرب.

تحليق طائرة تزود بالوقود أمريكية في مياه الخليج في 17 مايو/ آيار الجاري (فلايت رادار)
ورصدت الوحدة صباح اليوم من منصة فلايت رادار، طائرة تزود بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز بوينغ كيه سي-46 بيغاسوس (Boeing KC-46 Pegasus)، كانت تُحلق في محيط نطاق التشويش المرصود قبالة سواحل الإمارات.

حرب تلوح في الأفق

في اليوم الـ79 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صورة بالذكاء الاصطناعي على منصة تروث سَوشِل يظهر فيها على متن سفينة عسكرية وخلفه سفن إيرانية وعلق عليها بالقول إن ذلك "كان ذلك الهدوءَ الذي سبق العاصفة".

من جانبه، قال عضو الكنيست الإسرائيلي، الوزير زئيف إلكين في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن إسرائيل متأهبة وجيشها مستعد لمباشرة الهجمات على إيران ومنشآتها لضعضعة استقرار نظامها، لكن القرار بيد الرئيس ترمب.

كما ذكر المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية، أن مسؤولين في إسرائيل يؤكدون أنها متأهبة لعدة أيام وربما أسابيع من القتال ضد إيران.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن التأهب في ذروته لاستئناف الحرب ضد إيران والهدف هو توجيه ضربات مؤلمة لها تجبرها على العودة إلى مائدة التفاوض في غضون أيام.

المصدر: الجزيرة

