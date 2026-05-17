قنبلة من الحرب العالمية الثانية تتسبب في إجلاء الآلاف بألمانيا

أجلت السلطات في بفورتسهايم بجنوب غرب ألمانيا، صباح الأحد، ما بين 27 ألفا و30 ألف شخص من منازلهم عقب العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية خلال أعمال بناء في الحي الشرقي من المدينة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن فرق الإطفاء بدأت عمليات التحقق من امتثال جميع السكان داخل نطاق الحظر لأوامر الإخلاء، مشيرا إلى أن هذه العملية قد تستغرق عدة ساعات. وأضاف أن موعد إبطال مفعول القنبلة لم يتحدد بدقة حتى الآن، مؤكدا أن إجراءات الإخلاء تسير وفق الخطة الموضوعة.

وبحسب السلطات، فإن القنبلة من طراز "إتش سي 4000" ويبلغ وزنها الإجمالي نحو 1.8 طن، ويصل الوزن الصافي للمواد المتفجرة فيها إلى نحو 1.35 طن، وهو ما دفع السلطات إلى فرض نطاق إخلاء يشمل دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول موقع العثور على القنبلة.

وشملت إجراءات الإخلاء أجزاء من وسط المدينة، كما تأثرت حركة القطارات المتجهة إلى كارلسروه وشتوتغارت بقيود كبيرة، إضافة إلى توقف بعض خدمات النقل العام، في حين أكدت السلطات أن الطريق السريع لم يتأثر ويمكن استخدامه بصورة طبيعية.

وكانت القنبلة قد اكتشفت خلال أعمال بناء في المدينة، وأكدت السلطات المحلية في وقت سابق أنه "لا يوجد خطر مباشر على السكان في الوقت الراهن".

ونقل بيان رسمي عن عمدة المدينة، بيتر بوخ، قوله إن المدينة تواجه "تحديا استثنائيا"، لكنها مستعدة للتعامل معه بشكل جيد. وأضاف أن فرق الطوارئ من خدمات الإطفاء والشرطة وخبراء إزالة المتفجرات تعمل بأعلى درجات الاحترافية لضمان سلامة السكان وإنهاء العملية بأمان.