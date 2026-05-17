غارات على لبنان وحزب الله يعلن استهداف آليات وتجمعات إسرائيلية

شنت إسرائيل، صباح اليوم الأحد، غارات على بلدات عدة جنوبي وشرقي لبنان، في حين أعلن حزب الله فجرا استهداف آليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة جبشيت جنوبي لبنان، وأن غارة أخرى شُنّت على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان.

كما أصابت غارتان إسرائيليتان محيط بلدة يحمر في البقاع الغربي، واستهدفت غارة أخرى بلدة زوطر الشرقية، واستهدفت غارتان بلدة طيردبا جنوبي لبنان.

عمليات حزب الله

وفجرا، أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لآليات إسرائيلية في محيط بلدة حداثة جنوبي لبنان، كما أعلن تفجير عبوات ناسفة بجرافة إسرائيلية كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف إلى حداثة.

وقال الحزب أيضا إنه استهدف بمسيّرتين مقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان، وهاجم بصاروخ موجه دبابة ميركافا كانت موجودة في البلدة نفسها.

كما أعلن حزب الله استهداف ثكنة يعرا في الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وأمس السبت، أعلن حزب الله تنفيذ 17 هجوما على أهداف للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، شملت تجمعات لجنود وآليات ومقرات عسكرية.

وقال الحزب إن الهجمات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه"، وردا على "خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته التي طالت قرى جنوب لبنان"، والتي أسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين.

ووفق وكالة الأناضول، قتلت إسرائيل يوم السبت 7 أشخاص وأصابت 6 آخرين في 100 هجوم على لبنان، ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، الذي مُدد الجمعة مدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.