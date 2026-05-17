السعودية تعلن اعتراض 3 مسيّرات قادمة من العراق

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيّرات قادمة من العراق، وأكدت الاحتفاظ بحق الرد على أي محاولة للاعتداء على سيادة المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي في بيان، اليوم الأحد، إنه تم اعتراض 3 مسيّرات وتدميرها بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية صباح اليوم.

وأكد اللواء المالكي أن وزارة الدفاع "تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

ويوم 12 أبريل/نيسان الماضي، قالت وزارة الخارجية السعودية إنها استدعت سفيرة العراق لديها للاحتجاج على استهداف المملكة باعتداءات عبر مسيّرات قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية.

وأكدت الوزارة أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات، مجددة رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

كما شددت على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها، على حد وصف البيان.