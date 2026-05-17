حريق بمحيط محطة براكة النووية في الإمارات بعد استهدافها بمسيّرة

قال ⁠مكتب ⁠أبوظبي الإعلامي، اليوم الأحد، إن الجهات المختصة ⁠في الإمارة تعاملت مع حريق اندلع ⁠في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في ‌منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة.

وأضاف المكتب أن الحريق لم يسفر عن تسجيل أي ⁠إصابات أو تأثير على ⁠مستويات السلامة الإشعاعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال مكتب ⁠أبوظبي الإعلامي إن ⁠الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ⁠أكدت أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو ‌جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.

والأسبوع الماضي، تمكنت الدفاعات الجوية في الإمارات من التعامل مع صاروخين باليستيين ومسيرات أطلقتها إيران مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت طهران بهجمات على دول الخليج الست والأردن، بما لا يقل عن 6385 صاروخا ومسيّرة، وفق بيانات رسمية من تلك الدول.

ونفذت إيران أيضا هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بينها الإمارات، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.