عاجلعاجل,
عاجل | مستشار المرشد الإيراني: تهديدات ترمب فخ استراتيجي والسقوط فيه كلفته باهظة
Published On 17/5/2026|
آخر تحديث: 12:31 (توقيت مكة)
مستشار المرشد الإيراني: تهديدات ترمب التي تؤججها تل أبيب فخ استراتيجي والسقوط فيه مع إسرائيل كلفته باهظة
وكالة فارس عن مصادر:
- واشنطن في ردها على مقترح إيران حددت 5 شروط رئيسية
- شروط أمريكا شملت عدم دفع تعويضات لإيران وتسليمها مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب
- الولايات المتحدة تشترط في ردها الإبقاء على تشغيل منشأة نووية واحدة فقط في إيران
- الشروط الأمريكية تؤكد أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرهون بإجراء المفاوضات
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة