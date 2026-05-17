عاجل | مستشار المرشد الإيراني: تهديدات ترمب فخ استراتيجي والسقوط فيه كلفته باهظة

مستشار المرشد الإيراني: تهديدات ترمب التي تؤججها تل أبيب فخ استراتيجي والسقوط فيه مع إسرائيل كلفته باهظة

وكالة فارس عن مصادر:

واشنطن في ردها على مقترح إيران حددت 5 شروط رئيسية

شروط أمريكا شملت عدم دفع تعويضات لإيران وتسليمها مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب

الولايات المتحدة تشترط في ردها الإبقاء على تشغيل منشأة نووية واحدة فقط في إيران

الشروط الأمريكية تؤكد أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرهون بإجراء المفاوضات

التفاصيل بعد قليل..