رئيس وزراء قطر يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات بالمنطقة

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنه جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال الاتصال، عن أمله في أن تتجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، و"يفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

ويأتي الاتصال غداة الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، التي انتهت بتمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 45 يوما إضافية حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.