صور أقمار صناعية ترصد حاملة طائرات أمريكية وثلاث مدمرات قرب مضيق هرمز

أظهرت صور أقمار صناعية تموضع حاملة طائرات أمريكية من فئة نيميتز، رفقة ثلاث مدمرات شمال بحر العرب. ولم يتضح من الصور اسم الحاملة المعنية، في ظل استمرار تواجد حاملتي الطائرات الأمريكيتين أبراهام لينكولن وجورج إتش دبليو بوش في المنطقة.

وتكشف صور القمر الصناعي الأوروبي "سينتينال-2" الملتقطة يوم السبت 16 مايو/أيار الجاري، الحاملة الأمريكية مع أثر حركة واضح على سطح البحر، ما يشير إلى أنها كانت تتحرك وقت التقاط الصورة، شمال بحر العرب وشرق مضيق هرمز.

كما أظهرت الصور استمرار تموضع مدمرتين أمريكيتين في مياه الخليج؛ وتقع الحاملة، على مسافة تقارب 270 كيلومترا جنوب شرقي ميناء تشابهار الإيراني، ونحو 215 كيلومترا شرقي الساحل العماني قرب مدينة صور، في منطقة بحرية تتوسط المسار بين خليج عمان وبحر العرب.

وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت، في 31 مارس/آذار الماضي، مغادرة مجموعة جورج بوش الضاربة قاعدة نورفولك في فرجينيا، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتضم المجموعة الحاملة وثلاث مدمرات من فئة آرلي بيرك، هي: يو إس إس روس، ويو إس إس دونالد كوك، ويو إس إس ماسون، إلى جانب جناح جوي يضم تسعة أسراب.

وشملت تلك الحاملات يو إس إس أبراهام لينكولن، ويو إس إس جيرالد آر فورد، ويو إس إس جورج بوش، مع أجنحتها الجوية، بما يزيد على 200 طائرة و15 ألفا من البحارة ومشاة البحرية.

ويتقاطع الرصد مع ما أظهرته صور الأقمار الصناعية الملتقطة بتاريخ 15 مايو/أيار الجاري من القمر الصناعي الأوروبي "سينتينال-2″، بشأن استمرار تواجد مدمرتين من فئة آرلي بيرك (Arleigh Burke) في مياه الخليج.

وفي اليوم الـ79 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإمكانية التصعيد مع إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ونشر ترمب صورة مولدة بالذكاء الصناعي على منصة "تروث سوشيال"، ظهر فيها على متن سفينة عسكرية وخلفه سفن إيرانية، وعلق عليها بالقول "إن ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة".

إعلان

في الأثناء، تتواصل التحضيرات الأمريكية والإسرائيلية تحسبا لاحتمال انهيار المسار التفاوضي مع إيران، إذ ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التنسيق مستمر بين واشنطن وتل أبيب على أعلى المستويات داخل الجيش الإسرائيلي والموساد.

وترجح تقديرات إسرائيلية أن يلجأ ترمب إلى تنفيذ ضربات محدودة تستهدف بنى تحتية، مثل محطات الكهرباء والجسور، بدلا من الانخراط في حرب واسعة.