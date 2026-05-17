شهباز شريف متفائل بعقد جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران

أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران "بما يؤدي إلى سلام دائم"، مشددا على أن "باكستان تحظى بثقة جميع الأطراف من إيران والإدارة الأمريكية والقيادة الدولية".

وأكد شريف في حوار مع صحيفة "تايمز" البريطانية أن جهود الوساطة مستمرة رغم تبادل الطرفين التهديدات، وقال إن "السلام لا يتحقق بسهولة بل يحتاج إلى صبر وحكمة والقدرة على تحريك الأمور رغم أصعب التحديات".

وأشار إلى أن بلاده ما زالت تبذل قصارى جهدها لضمان أن تؤدي الجهود إلى سلام دائم من خلال عقد جلسة ثانية في إسلام آباد، "ونحن متفائلون بأن ذلك سيحدث".

"لحظة مضيئة"

وقال شريف إن "باكستان أُقرت عالميا كوسيط نزيه وكدولة تحظى بالثقة الكاملة من القيادة الدولية"، واصفا ذلك بأنه "لحظة مضيئة في تاريخنا" وأنه يشعر "بفخر كبير لكونه باكستانيا، كما يفعل 240 مليون باكستاني".

وأشار إلى أن حكومته والقيادة العسكرية في البلاد حظيتا بإشادة دولية لجهودهما في تمرير الرسائل بين واشنطن وطهران، وأن شريف "يأمل" في أن تقود الجولة الثانية من المحادثات إلى سلام دائم.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني "بضربة حظ وُضعنا في هذا الموقع المرموق، وصورتنا الدولية تغيرت بالكامل عبر هذه الشراكة بين القيادة السياسية والعسكرية".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/نيسان، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة -منذ 13 أبريل/نيسان الماضي- حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على ساحل مضيق هرمز.