خامنئي يكلف قاليباف بإدارة العلاقات مع الصين

عيَّن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ممثلا خاصا لإيران لدى الصين، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم (شبه رسمية)، اليوم الأحد، بأن "تعيين قاليباف ممثلا خاصا لدى الصين جاء بناء على توصية الرئيس مسعود بزشكيان وموافقة المرشد مجتبى خامنئي"، موضحة أن قاليباف سيتولى "تنسيق مختلف قطاعات العلاقات بين إيران والصين".

وذكرت وكالة أنباء فارس أن هذا المنصب شغله سابقا كل من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني -قضى بغارة يوم 17 مارس/آذار- والسفير الإيراني الحالي لدى بكين عبد الرضا رحماني فضلي.

وأشرف لاريجاني على دفع المفاوضات مع الصين، التي أدت في عام 2021 إلى اتفاقية تعاون لمدة 25 عاما.

ومنذ اندلاع الحرب يوم 28 فبراير/شباط عقب غارات أمريكية إسرائيلية على إيران، برز قاليباف شخصية محورية تقود الدبلوماسية في جولة المحادثات الوحيدة مع الولايات المتحدة في أبريل/نيسان، وذلك بعد مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

وصدر أحدث موقف لقاليباف، أمس السبت، في تدوينة على منصة "إكس" أكد فيها أن المستقبل هو للجنوب العالمي، مشيرا إلى أن "العالم على أعتاب نظام جديد".

وأضاف "كما قال رئيس جمهورية الصين، إن هناك تحولا لم نشهد له مثيلا خلال قرن، يتقدم بسرعة في جميع أنحاء العالم. أؤكد أن صمود الشعب الإيراني لمدة 70 يوما قد سرّع من هذا التحول".

وختم بالقول إن "المستقبل هو للجنوب العالمي".