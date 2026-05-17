قالت صحيفة فايننشال تايمز إن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز يوميا لا يتجاوز بضع سفن مقارنة بنحو 135 عبورا يوميا قبل الحرب.

وأضافت الصحيفة أن نحو 38 سفينة تعرضت لهجمات عند محاولة عبورها للمضيق.

وكشف تحليل بيانات أجرته "وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة"، عن عبور 87 سفينة يشملها الحصار البحري الأمريكي الذي فرضته واشنطن في 13 أبريل/نيسان 2026، ويشمل السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والسفن المتجهة إليها، إضافة إلى السفن التي ترفع العلم الإيراني.

وتشير بيانات منصة "مارين ترافيك" إلى أن السفن المخالفة للقرار الأمريكي واصلت عبورها مضيق هرمز خلال الفترة الممتدة بين 13 أبريل/نيسان و13 مايو/أيار 2026، سواء كانت مرتبطة بالموانئ الإيرانية أو مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.

وبحسب التحليل، عبرت 87 سفينة مرتبطة بإيران المضيق خلال فترة الحصار، بينها 16 سفينة مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.

كما عبرت 34 سفينة أخرى مدرجة على قوائم العقوبات، لكنها غير مرتبطة بالموانئ الإيرانية، ليصل إجمالي السفن المخالفة إلى نحو 120 سفينة من أصل 225 سفينة عبرت المضيق خلال تلك الفترة، أي ما يعادل نحو 53% من إجمالي حركة العبور.

كما أظهرت البيانات فشل 13 سفينة في عبور المضيق خلال الفترة نفسها، تديرها شركات مقرها في الصين والهند وباكستان وتركيا وقطر.

شريان تجاري

ويمثل مضيق هرمز نقطة عبور رئيسية ضمن أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم، ويُعَد أحد الشرايين الأساسية للتجارة الدولية، إذ يمر عبره نحو 11% من حجم التجارة العالمية.

ويشكل المضيق -الذي كان يمر عبره خُمس إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب، ويُعَد ممرا حيويا للأسمدة والشحن البحري- نقطة تجاذب رئيسية بين إيران والولايات المتحدة في المحادثات الرامية إلى وضع حد نهائي للحرب.

إعلان

وتتمسك طهران بالتحكم في حركة المرور عبر المضيق حتى في مرحلة ما بعد الحرب للاستفادة من الرسوم على السفن العابرة، في حين تشدد الولايات المتحدة والعديد من دول العالم على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية فيه دون قيود.

وإثر تعثر المفاوضات مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز، في حين ردت إيران بمواصلة منع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها.