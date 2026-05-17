أعلنت السلطات الروسية، فجر اليوم الأحد، عن التصدي لهجمات مكثفة بطائرات مسيرة استهدفت العاصمة موسكو ومناطق أخرى، مما أسفر عن سقوط قتلى وأضرار مادية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تمكنت من إسقاط 13 طائرة مسيرة أخرى كانت متجهة نحو العاصمة، مشيرا عبر منصة إكس إلى أن فرق الاستجابة تعمل في مواقع سقوط الحطام، ليرتفع بذلك إجمالي المسيّرات التي تم إسقاطها منذ منتصف ليلة الاثنين إلى 52 طائرة مسيرة.

وفي السياق ذاته، أفاد حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، عبر تليغرام، بأن قوات الدفاع الجوي تتصدى للهجوم منذ الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي، مؤكدا أن الضربات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم امرأة في بلدة خيمكي شمال غرب العاصمة، ورجلان في قرية تابعة لمقاطعة ميتيشي شمال شرق المدينة، بالإضافة إلى تضرر منازل وبنى تحتية في مناطق أخرى من الإقليم.

وتأتي هذه الهجمات بعد أقل من أسبوع من انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

من جانبه، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت في منطقة كارا-كوبا طائرة مسيرة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات.

وأضاف رازفوزاييف أن الهجوم تسبب في تضرر نوافذ خمسة مبان سكنية متعددة الطوابق في مناطق متفرقة، إلى جانب إلحاق أضرار بثلاثة منازل داخل تجمعات سكنية في منطقة فيولنت جراء سقوط شظايا المسيرات التي جرى إسقاطها.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت السبت أن روسيا سلمتها رفات 528 جنديا أوكرانيا قُتلوا في المعارك، وذكر المركز الأوكراني المكلف بشؤون أسرى الحرب أن رفات هؤلاء الأشخاص أُعيدت إلى البلاد بناء على معطيات الجانب الروسي التي تشير إلى احتمال كونهم جنودا أوكرانيين، مؤكدا أن المحققين والخبراء سيتخذون الخطوات اللازمة لتحديد هويات القتلى.

ويُعدّ تبادل رفات المقاتلين مجالات التعاون القليلة بين موسكو وكييف منذ بدء الصراع الواسع النطاق قبل أكثر من أربع سنوات، وجاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، عن وقف لإطلاق النار مدة ثلاثة أيام، إلى جانب الاتفاق على الإفراج عن 1000 أسير من كل جانب.