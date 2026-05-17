أخبار|روسيا

بعد الهدنة.. موسكو تعلن مقتل 3 أشخاص وإسقاط 52 مسيرة أوكرانية

حفظ

Explosion erupts from an apartment building following a Ukrainian drone attack, in Ryazan, Ryazan Region, Russia, May 15, 2026, in this screen grab obtained from social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. Verification Script: - Buildings and road layout matched archive and satellite imagery - Date verified by official statement from regional governor, Pavel Malkov, on May 15 which said a - Ukrainian drone attack killed three people in Ryazan - Corroborating footage verified by Reuters also shows a fire at the same residential building seen in the video - No older versions of the video were found posted online before May 15.
انفجار يتصاعد من مبنى سكني عقب هجوم بمسيّرة أوكرانية في مدينة ريازان الروسية قبل يومين (رويترز)
Published On 17/5/2026

أعلنت السلطات الروسية، فجر اليوم الأحد، عن التصدي لهجمات مكثفة بطائرات مسيرة استهدفت العاصمة موسكو ومناطق أخرى، مما أسفر عن سقوط قتلى وأضرار مادية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تمكنت من إسقاط 13 طائرة مسيرة أخرى كانت متجهة نحو العاصمة، مشيرا عبر منصة إكس إلى أن فرق الاستجابة تعمل في مواقع سقوط الحطام، ليرتفع بذلك إجمالي المسيّرات التي تم إسقاطها منذ منتصف ليلة الاثنين إلى 52 طائرة مسيرة.

وفي السياق ذاته، أفاد حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، عبر تليغرام، بأن قوات الدفاع الجوي تتصدى للهجوم منذ الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي، مؤكدا أن الضربات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم امرأة في بلدة خيمكي شمال غرب العاصمة، ورجلان في قرية تابعة لمقاطعة ميتيشي شمال شرق المدينة، بالإضافة إلى تضرر منازل وبنى تحتية في مناطق أخرى من الإقليم.

وتأتي هذه الهجمات بعد أقل من أسبوع من انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

من جانبه، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت في منطقة كارا-كوبا طائرة مسيرة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات.

A plume of smoke rises next to a burning building, following a Ukrainian drone attack, amid the Russia-Ukraine conflict, in Ryazan, Ryazan region, Russia, May 15, 2026, in this screen grab obtained from a social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. VERIFICATION: - Buildings and road layout matched archive and satellite imagery. - Exact time when the video filmed not verified but regional Governor Pavel Malkov early on Friday (May 15) said a Ukrainian drone attack killed three people in the central Russian city of Ryazan, damaged high-rise apartment buildings and hit an industrial enterprise. - No older version of the video was found posted online before Friday.
عمود من الدخان بجانب مبنى محترق في ريازان بروسيا عقب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية قبل أيام (رويترز)

وأضاف رازفوزاييف أن الهجوم تسبب في تضرر نوافذ خمسة مبان سكنية متعددة الطوابق في مناطق متفرقة، إلى جانب إلحاق أضرار بثلاثة منازل داخل تجمعات سكنية في منطقة فيولنت جراء سقوط شظايا المسيرات التي جرى إسقاطها.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت السبت أن روسيا سلمتها رفات 528 جنديا أوكرانيا قُتلوا في المعارك، وذكر المركز الأوكراني المكلف بشؤون أسرى الحرب أن رفات هؤلاء الأشخاص أُعيدت إلى البلاد بناء على معطيات الجانب الروسي التي تشير إلى احتمال كونهم جنودا أوكرانيين، مؤكدا أن المحققين والخبراء سيتخذون الخطوات اللازمة لتحديد هويات القتلى.

إعلان

ويُعدّ تبادل رفات المقاتلين مجالات التعاون القليلة بين موسكو وكييف منذ بدء الصراع الواسع النطاق قبل أكثر من أربع سنوات، وجاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، عن وقف لإطلاق النار مدة ثلاثة أيام، إلى جانب الاتفاق على الإفراج عن 1000 أسير من كل جانب.

المصدر: وكالات

إعلان