إسرائيل تبحث سيناريو التصعيد مع إيران وسط ترقب لقرار أمريكي

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر إلى اجتماع مساء لمناقشة تزايد الحديث عن احتمال استئناف الحرب على إيران، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتحدث اليوم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ضوء التطورات والتوتر في المنطقة.

ووفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية، فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى تزايد احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران، وأنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكي قراره في غضون أيام قليلة.

وأضافت القناة أنه، في ظل حالة الاستنفار، يجري الجيش الإسرائيلي "تنسيقا وثيقا للغاية" مع القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وأن هناك محادثات شبه يومية بين رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وقائد سنتكوم الأدميرال براد كوبر.

وقالت إن إسرائيل على يقين بأن الولايات المتحدة ستخطرها قبل شن الهجوم، وإن هناك إجماعا في تل أبيب على أنه إذا شنت الولايات المتحدة هجوما، فإن إيران سترد على إسرائيل.

ضغوط ومؤشرات

وذكرت القناة أن ضغوطا كثيرة تُمارس على الرئيس الأمريكي ترمب، من بينها ضغوط الصين التي تحث الولايات المتحدة على عدم الدخول في مواجهة أخرى مع إيران، وعلى التوصل إلى اتفاق معها.

وأضافت أن ترمب لا يزال يؤيد الدخول في مفاوضات، ومع ذلك يُقدر أنه قد يقرر خلاف ذلك في وقت قصير.

وقبل يومين، أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع للقناة بأن استئناف القتال يقترب، وأن تل أبيب تستعد لاحتمال "أيام إلى أسابيع من القتال"، مضيفا أن الولايات المتحدة تدرك أن المفاوضات لا تتقدم نحو اختراق.

وذكر المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب تتلقى مؤشرات تدل على أن ترمب أصبح يميل بالفعل إلى عمل عسكري، في محاولة لكسر الجمود في المحادثات.

ويوم 28 فبراير/شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، في حين ردت طهران باستهداف ما قالت إنها "مصالح أمريكية في المنطقة".

وفي السابع من أبريل/نيسان 2026، توصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، إلى هدنة مؤقتة غير محددة المدة، ولكن المفاوضات التي جرت بينهما خلال هذه الهدنة لم تُفضِ إلى تقارب في المواقف.