أكسيوس: خطة كوبية لاستخدام مئات المسيّرات ضد قواعد وسفن أمريكية

قال موقع أكسيوس الأمريكي إن كوبا حصلت على أكثر من 300 مسيّرة عسكرية، وبدأت أخيرا بمناقشة خطط لتشغيلها في هجوم على قاعدة غوانتانامو الأمريكية وسفن عسكرية أمريكية، وربما جزيرة كي ويست في فلوريدا على بُعد 145 كيلومترا شمال هافانا.

ونقل الموقع تقريره عما قال إنها معلومات استخبارية سرية جرت مشاركتها معه. وأضاف نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع أن المعلومات الاستخبارية، التي يمكن أن تكون ذريعة لعمل عسكري أمريكي، تُظهر الدرجة التي ترى فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كوبا "تهديدا" نظرا للتطورات في حرب المسيّرات ووجود مستشارين عسكريين إيرانيين في هافانا.

وقال المسؤول "إنه أمر مثير للقلق عندما نرى أن هذه الأنواع من التقنيات أصبحت قريبة وفي متناول عناصر سيئة من الجماعات الإرهابية وعصابات المخدرات إلى الإيرانيين والروس"، مضيفا أن الأمر يتعلق بـ"تهديد متنامٍ".

ونقل الموقع عن مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية قوله إن مدير الوكالة جون راتكليف سافر إلى كوبا يوم الخميس، وحذر المسؤولين هناك بوضوح من الانخراط في أعمال عدائية، كما حثهم على إلغاء "نظامهم الشمولي" لإنهاء العقوبات الأمريكية المشددة.

وأضاف المسؤول "أوضح المدير راتكليف أن كوبا لم تعد قادرة على أن تكون منصة للخصوم لترويج أجندات عدائية في نصف الكرة الأرضية لدينا. لا يمكن أن يكون نصف الكرة الأرضية الغربي ملعبا لأعدائنا".

مرافق تجسس متطورة

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن كوبا بدأت منذ عام 2023 الحصول على طائرات مسيّرة هجومية ذات قدرات متفاوتة من روسيا وإيران، وخبأتها في مواقع إستراتيجية في أنحاء الجزيرة.

وأوضح مسؤول أمريكي رفيع المستوى للموقع أن المسؤولين الكوبيين سعوا خلال الشهر الماضي إلى الحصول على مزيد من الطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية من روسيا.

واستشهد المسؤول بمعلومات استخبارية، تشير إلى أن مسؤولي المخابرات الكوبية "يحاولون معرفة كيفية مقاومة إيران لنا"، لافتا إلى أن روسيا والصين تملكان مرافق تجسس متطورة في كوبا لرصد الإشارات الإلكترونية والاتصالات وتحليلها، بهدف الحصول على معلومات استخبارية.

وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، يوم الثلاثاء، للنائب الجمهوري ماريو دياز بالارت من ميامي، خلال جلسة استماع في الكونغرس "لطالما شعرنا بالقلق من أن استخدام خصم أجنبي مثل هذا الموقع القريب من شواطئنا يمثل مشكلة كبيرة".

وأشار الموقع إلى أن مسؤولين أمريكيين لا يعتقدون أن كوبا تشكل تهديدا وشيكا، أو أنها تخطط بنشاط لمهاجمة المصالح الأمريكية، لكن معلومات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن المسؤولين العسكريين في الجزيرة يناقشون خططا لاستخدام الطائرات المسيّرة في الحرب، تحسبا لاندلاع أعمال عدائية مع استمرار تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف "أكسيوس" أن كوبا لا تملك القدرة على إغلاق مضيق فلوريدا بالطريقة نفسها التي أوقفت بها إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز، كما أن المسؤولين الأمريكيين لا يعتقدون أن كوبا تشكل تهديدا عسكريا بالقدر الذي كانت عليه خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.