تفشي إيبولا في الكونغو وتسجيل 65 حالة وفاة

سُجلت 65 حالة وفاة بفيروس إيبولا في إقليم إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، من أصل 246 حالة مشتبها بها ضمن تفشي الفيروس في المنطقة، وفق تأكيد المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة.

وذكر بيان لهذه المراكز -وهي أعلى هيئة ⁠للصحة العامة في أفريقيا- أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع الكونغو وأوغندا وجنوب السودان، وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة.

وأضافت أن ⁠الوفيات والحالات المشتبه فيها أُبلغ عنها بشكل رئيسي في منطقتيْ مونجوالو وروامبارا، في حين أُبلغ عن 4 وفيات بين الحالات المؤكدة مختبريا. كما أُبلغ عن حالات مشتبه فيها في بونيا عاصمة الإقليم.

وقالت المراكز إن النتائج ‌الأولية تشير إلى وجود سلالة أخرى من الفيروس غير "سلالة زائير".

وأوضحت أنها قلقة "من ⁠خطر انتشار الفيروس بشكل أكبر بسبب السياق الحضري في بونيا وروامبارا، وكذلك الحركة السكانية المكثفة، والتنقل المرتبط بالتعدين في المناطق المتضررة التي تقع بالقرب من أوغندا وجنوب السودان".

سلالة زائير

وقال جان جاك مويمبي -عالم الفيروسات الكونغولي الذي شارك في اكتشاف فيروس إيبولا ويرأس المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في كينشاسا– إن جميع وقائع تفشي المرض السابقة بالكونغو -والبالغ عددها 16 حالة- ناجمة عن "سلالة زائير" باستثناء حالة واحدة.

وأضاف أن تحديد سلالة مختلفة سيعقّد جهود الاستجابة، إذ يتم تطوير العلاجات ⁠واللقاحات الحالية لمكافحة "سلالة زائير".

واعتبر المدير ⁠العام للمراكز جان كاسييا -في البيان- أن التنسيق الإقليمي السريع أمر ضروري، نظرا للحركة السكانية الكثيفة بين المناطق المتضررة والدول المجاورة.

وقال المدير ⁠العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس -في ⁠مؤتمر صحفي أمس الجمعة- إن المنظمة علمت بوجود حالات مشتبه بها في 5 مايو/أيار الماضي، وأرسلت فريقا إلى إيتوري للمساعدة في التحقيق، في حين جاءت العينات -التي تم جمعها ‌من الميدان- سلبية في البداية.

وأضاف غيبريسوس أن مختبرا في كينشاسا أكد وجود حالات إيجابية الخميس الماضي، وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة الآن 13 حالة.

وتابع أن ‌منظمة ‌الصحة العالمية خصصت 500 ألف دولار من صندوق الطوارئ الخاص بها لدعم الاستجابة، بما في ذلك المراقبة وتتبع المخالطين والفحوص والرعاية.