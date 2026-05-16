من لجوء إلى نزوح.. فلسطينيون بمخيم شاتيلا في بيروت يسترجعون مرارة النكبة

بعد معاناة اللجوء الأول، يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان حالة نزوح مستمرة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق الجنوب، لكنهم يتمسكون بحق العودة إلى بيوتهم ومدنهم التي استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي.

ومن مخيم شاتيلا وسط بيروت، نقل الصحفي اللبناني باسل القاضي شهادات فلسطينيين عن أوضاعهم المعيشية وعن ذكرياتهم وأحلامهم بمناسبة الذكرى الـ 78 لنكبة فلسطين.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 المعارضة الصومالية ترفض تمديد ولاية الرئيس وتهدد بالتصعيد

المعارضة الصومالية ترفض تمديد ولاية الرئيس وتهدد بالتصعيد list 2 of 2 لاءات المعارضة تدني الصومال من العودة للحرب الأهلية end of list

واضطرت عائلات فلسطينية إلى النزوح من المخيمات في الجنوب اللبناني إلى مخيم شاتيلا وسط ظروف إنسانية صعبة، وتقول لاجئة للجزيرة مباشر إنهم يعانون من النزوح كباقي اللبنانيين الذين نزحوا من بيوتهم وقراهم في الجنوب.

وتضيف هذه السيدة أن عائلتها تنحدر من مدينة طبريا في شمال فلسطين ولجأت إلى لبنان عام 1948، وأن بلدها سيبقى فلسطين، وتقول: "أعيش فلسطينية وأموت فلسطينية والقدس لنا ولا نبيعها".

وتتمسك لاجئة فلسطينية أخرى تنحدر من مدينة حيفا بخيار العودة إلى فلسطين، وتقول إن العائلة لا تزال تحتفظ بمفتاح بيتها الذي كان في حيفا، متمنية أن يعود الأبناء إلى حيفا وإلى فلسطين ويفتحوا محلات، لأن والدها وجدها كان لديهما محل فلافل.

وتعرب هذه السيدة عن أملها في العودة إلى فلسطين وإلى شجرة الزيتون وألا تبقى مغتربة، لأن "الذي يطلع من داره يقل مقداره"، لكنها شكرت لبنان على استقبالهم.

النكبة مستمرة

وعبّر لاجئ فلسطيني آخر لجأ إلى لبنان من قضاء حيفا عن مرارة اللجوء والنزوح، ويدعو العالم -في حديثه للجزيرة مباشر- إلى الالتفات لـ15 مليون فلسطيني مشرد، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعيش النكبة من خلال القتل والتدمير، وما حدث في قطاع غزة يشهد على ذلك.

ويذكر هذا الفلسطيني أنه يتذكر النكبة بتفاصيلها لأنه لا ينسى تاريخه، ويقول إن الحضارة التي عرفتها فلسطين لم تكن موجودة في الشرق الأوسط، وإن ثاني إذاعة نشأت في فلسطين عام 1923.

إعلان

كما يقول هذا الرجل للجزيرة مباشر من مخيم شاتيلا إن لبنان يعيش بدوره النكبة منذ الأربعينيات وهو أكثر الدول التي تحملت عبء القضية الفلسطينية.

ويعيش قرابة 489 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان من أصل نحو 5.6 ملايين لاجئ مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتقول الوكالة إن نحو 45% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون داخل 12 مخيما مكتظا، وسط تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، لكنهم لا يزالون يتمسكون بحق العودة إلى مدنهم وقراهم الأصلية.