بالصور.. مدن تحيي ذكرى النكبة بمظاهرات داعمة لفلسطين

متظاهرون في هولندا حملوا رمز المفتاح للإشارة إلى حق العودة في ذكرى النكبة (الأناضول)
Published On 16/5/2026
آخر تحديث: 03:03 (توقيت مكة)

شهدت مدن عربية وغربية -أمس الجمعة- مظاهرات ووقفات شعبية إحياء للذكرى الـ78 للنكبة، رُفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وشعارات داعمة لغزة وحق العودة.

ففي اليونان، شهدت العاصمة أثينا وقفة أمام السفارة الإسرائيلية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ذكرى تهجيره من أرضه وبيوته وقراه عام 1948.

Protestors hold Palestinian flags and chant outside the Israeli embassy during a demonstration marking the 78th anniversary of Nakba in Athens on May 15, 2026. (Photo by Aggelos NAKKAS / AFP)
المتظاهرون في أثينا حملوا الأعلام الفلسطينية خارج السفارة الإسرائيلية خلال إحياء ذكرى النكبة (الفرنسية)

وشهدت المظاهرة تجمع عناصر شرطة مكافحة الشغب اليونانية في مواجهة المحتجين خارج السفارة الإسرائيلية في أثينا، وفق صور أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية.

Greek riot police face protestors during a demonstration outside the Israeli embassy to mark the 78th anniversary of Nakba in Athens on May 15, 2026. (Photo by Aggelos NAKKAS / AFP)
الشرطة اليونانية تقف قبالة متظاهرين خلال احتجاج لإحياء النكبة أمام السفارة الإسرائيلية بأثينا (الفرنسية)

وفي ألمانيا، شهدت مدينة هانوفر تجمعا مؤيدا لفلسطين أمام مبنى البلدية الجديدة، بمشاركة نحو 320 متظاهرا أحيوا يوم النكبة.

كما شهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرات مؤيدة لفلسطين تزامنت مع إحياء ذكرى النكبة، ورافضة لمشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن.

People attend a protest concert with the motto: No Stage for Genocide on Nakba Day, in Vienna, Austria, May 15, 2026. REUTERS/Elisabeth Mandl
احتجاج فيينا خرج في يوم ذكرى النكبة تحت شعار: "لا مسرح للإبادة الجماعية" (رويترز)

وفي فنلندا، خرجت مسيرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة هلسينكي من ساحة محطة القطارات "راوتاتينتوري"، تحت عنوان "مسيرة من أجل فلسطين.. 78 عاما على النكبة"، وفق شبكة "صمود" الفنلندية الداعمة لفلسطين.

وفي هولندا، شهدت مدن عدة فعاليات لإحياء ذكرى النكبة، بينها أمسية في كنيسة دومينيكوس بأمستردام، إلى جانب احتجاجات صامتة مؤيدة لفلسطين في أوتريخت وأبلدورن.

ROTTERDAM, NETHERLANDS - MAY 15: Large crowds march through the streets of Rotterdam during a demonstration marking Nakba Day in Netherlands on May 15, 2026. The protest began at Schouwburgplein before moving through the city center in a silent procession. ( Mouneb Taim - Anadolu Agency )
المتظاهرون في هولندا رفعوا لافتات داعمة لحقوق الفلسطينيين (الأناضول)

وفي مدينة روتردام الهولندية، انطلق متظاهرون من ساحة شاوبرخبلين وسط المدينة في مسيرة صامتة، رفعت فيها الحشود شعارات تضامنية مع الفلسطينيين.

ROTTERDAM, NETHERLANDS - MAY 15: Large crowds march through the streets of Rotterdam during a demonstration marking Nakba Day on May 15, 2026 in Rotterdam, the Netherlands. The march begins at Schouwburgplein before moving through the city center in a silent procession. ( Mouneb Taim - Anadolu Agency )
موكب صامت يسير في شوارع روتردام خلال مظاهرة إحياء ذكرى النكبة (الأناضول)

وفي أستراليا، نُظمت في مدينة سيدني فعالية مؤيدة لفلسطين أمام مبنى البلدية، ضمن احتجاج وطني في يوم النكبة، تحت شعار "78 عاما على النكبة.. أوقفوا الإبادة.. فلسطين حرة".

وربط المنظمون ذكرى النكبة باستمرار تهجير الفلسطينيين وتدمير بيوتهم جراء الحرب على غزة، داعين إلى استمرار التضامن مع الفلسطينيين.

وفي باكستان، شهدت مدينة كراتشي مسيرة لإحياء ذكرى النكبة، دعما للفلسطينيين ورفضا لاستمرار تهجيرهم.

Shiite Muslims holding placards take part in an anti-Israel protest to show their solidarity with Palestinians amid the ongoing conflict, in Karachi on May 15, 2026. (Photo by Rizwan TABASSUM / AFP)
الباكستانيون رفعوا شعارات مناهضة لإسرائيل في كراتشي خلال مظاهرة إحياء ذكرى النكبة (الفرنسية)

تحركات عربية

أما في المنطقة العربية، فقد شهدت عدة مدن مغربية مظاهرات ووقفات تضامنية واسعة إحياء للذكرى الـ78 للنكبة، وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المتظاهرون في المغرب رفعوا أعلام فلسطين وطالبوا بحريتها (مواقع التواصل)

وجاءت التحركات استجابة لدعوات أطلقتها هيئات مدنية داعمة لفلسطين، بينها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التي دعت إلى "جمعة الأقصى".

وخرج آلاف المغاربة في مظاهرات بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وتطوان وخريبكة وأبي الجعد وتازة والفقيه بنصالح وآزرو وسيدي بنور ومدن أخرى، ورفعوا لافتات تطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل ودعم الفلسطينيين في غزة.

 

وفي تونس، نظم عشرات الناشطين مسيرة وسط العاصمة، بدعوة من الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع والهيئة التونسية لأسطول الصمود من أجل كسر الحصار عن غزة.

وانطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وردد المشاركون شعارات داعمة لفلسطين والمقاومة ورافضة للتطبيع.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية، من أبرزها: "لا بديل عن البندقية"، و"مقاومة لا صلح لا مساومة"، و"الحرية لفلسطين".

 

وفي لبنان، أحيا لاجئون فلسطينيون الذكرى في عدد من المخيمات -بينها مخيم البداوي شمال البلاد- وشددوا على التمسك بحق العودة.

وقال متحدثون خلال الفعاليات إن إحياء الذكرى بعد 78 عاما على التهجير يمثل رسالة متجددة بأن الفلسطينيين لا يزالون متمسكين بحقهم في العودة.

People participate a rally marking the 78th anniversary of the Nakba, in Amman, Jordan May 15, 2026. REUTERS/Jehad Shalbak
المتظاهرون في الأردن أكدوا دعمهم للمقاومة في ذكرى النكبة (رويترز)

وفي الأردن، شارك أكثر من ألفيْ شخص في مسيرة بالعاصمة عمّان، انطلقت من أمام المسجد الحسيني بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وعدد من الأحزاب، تحت شعار "المقاومة هي طريق العودة".

ورفع المشاركون لافتات تؤكد عروبة فلسطين ورفض التطبيع، ورددوا هتافات داعمة للفلسطينيين ومنددة بالدعم الأمريكي لإسرائيل.

المصدر: الجزيرة + وكالات

