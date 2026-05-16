استنفار أمني بلندن.. مسيرة لليمين تقابلها مظاهرة مؤيدة لفلسطين

Police officers stand guard as protesters gather on the day of a "Unite the Kingdom" rally organised by British anti-immigration activist Stephen Yaxley-Lennon, also known as Tommy Robinson, in London, Britain, May 16, 2026. REUTERS/Hannah McKay
شرطة لندن تستعد لنشر 4 آلاف شرطي لتأمين المسيرتين (رويترز)
Published On 16/5/2026

تشهد العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، انطلاق مظاهرتين كبيرتين في وقت واحد، وسط استعدادات أمنية مكثفة تشمل نشر أكثر من 4 آلاف شرطي، في ظل مخاوف من اندلاع مواجهات وتحذيرات من أن يشهد اليوم واحدا من أعلى مستويات الازدحام في المدينة منذ سنوات.

وقالت بلومبيرغ إنه من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة "توحيد المملكة" التي ينظمها الناشط من أقصى اليمين ستيفن ياكسلي-لينون، المعروف بـ"تومي روبنسون"، وذلك بالتزامن مع المسيرة السنوية المؤيدة لفلسطين والمعروفة بـ"مسيرة ذكرى النكبة".

وبسبب المخاوف من وقوع اشتباكات بين المتظاهرين اليمينيين والمؤيدين لفلسطين، في حال عدم إبعاد بعضهم عن بعض، تستعد شرطة العاصمة لنشر أكثر من 4 آلاف عنصر لتأمين الفعاليتين، وهو ما وصفته بـ"الحجم غير المسبوق للعمليات في السنوات الأخيرة".

epa12962300 People gather in Kingsway ahead of a 'Unite the Kingdom' march and rally in London, Britain, 16 May 2026. The march is organized by Stephen Yaxley-Lennon, also known as Tommy Robinson, to call for a new coalition to 'Make Europe Great Again.' This protest is taking place at the same time as a 'Nakba 78: March for Palestine' in London. EPA/TAYFUN SALCI
متظاهرون في مسيرة "توحيد المملكة" (الأوروبية)

وجرى تجهيز الضباط بمعدات مكافحة الشغب، إلى جانب استخدام المسيرات للبحث عن المشتبه بهم، فضلا عن كاميرات التعرّف على الوجوه على الهواء بشكل مباشر.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتحدث فيه تقارير عن تصاعد المخاوف من ارتفاع معدلات جرائم الكراهية في بريطانيا.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بوجود ما يبرر حظر بعض الاحتجاجات.

كما تعهّد ستارمر باستخدام "كامل قوة الدولة" لمواجهة "معاداة السامية"، وذلك إثر حادث طعن في شمال لندن خلال أبريل/نيسان الماضي أدى إلى دخول رجلين يهوديين المستشفى.

المصدر: الألمانية

