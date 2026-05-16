لماذا قبل رئيس أفريقيا الوسطى استقالة الحكومة؟

قبل رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا، أول أمس الأربعاء، استقالة رئيس الوزراء فيليكس مولوا وحكومته، بعد نحو شهرين من تنصيبه لولاية ثالثة على رأس البلاد. وكان مولوا قد سلم الأربعاء استقالته واستقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية الذي قبلها، بعد أسابيع من التكهنات بشأن تعديل حكومي.

وأوضح موقع “سيت إنفو” (7info) الإيفواري، المهتم بالشأن الأفريقي، أن الاستقالة تأتي في سياق إعادة تركيب سياسي طبعته الانتخابات التشريعية الأخيرة والتركيب التدريجي لمؤسسات “الجمهورية السابعة”. ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مصدر مقرب من الرئاسة، أن هذه المراحل “تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة”.

وكان تواديرا قد جرى تنصيبه في 30 مارس/آذار الماضي. وأوضح الرئيس، في لقاء مع الصحفيين يوم 8 مايو/أيار الحالي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنه يريد انتظار إعلان النتائج النهائية للاقتراع وتحديد تركيبة الجمعية الوطنية قبل تشكيل الحكومة، وفق الإذاعة المحلية “نديكي لوكا”.

وأفادت إذاعة فرنسا الدولية بأنه بعد إعلان نتائج الدور الثاني للانتخابات التشريعية والانتخابات الجزئية من الهيئة الوطنية للانتخابات، استكمل نواب الولاية التشريعية الثامنة يوم الاثنين الماضي تشكيل مكتب الجمعية الوطنية، فيما غادر عدد من أعضاء الحكومة الذين انتُخبوا نوابا مناصبهم الوزارية للالتحاق بالبرلمان.

وكان مولوا قد وصل إلى رئاسة الوزراء عام 2022 خلفا لهنري ماري دوندرا، وكان أمامه، حسب إذاعة “نديكي لوكا”، تحدي استعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وتطهير خزائنها.

وأضافت الإذاعة أن حكومة مولوا واجهت صعوبات عدة، منها ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته المباشرة على كلفة النقل والقدرة الشرائية للأسر، في حين اشتكى كثير من العمال من جمود الأجور، وهو ما زاد من الاحتقان الاجتماعي في البلاد.

من جانبها، أشارت إذاعة فرنسا الدولية إلى أن مولوا تولى رئاسة الحكومة قبل أربع سنوات في فترة شهدت تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تنظيم الدورة الانتخابية 2025-2026.

ملفات أمام الحكومة المقبلة

وستواجه الحكومة المقبلة، وفق إذاعة فرنسا الدولية، عددا من التحديات، من بينها إنعاش الاقتصاد وترسيخ السلام والإصلاحات الإدارية وتحسين البنى التحتية وتعزيز التماسك الاجتماعي. وأضافت الإذاعة أن هذا الفريق الحكومي الجديد سيكرّس دخول البلاد رسميا في “الجمهورية السابعة”.

وتتجه الأنظار حاليا إلى قصر النهضة في بانغي، حيث ينتظر أن يعين تواديرا رئيس وزراء جديدا “في الأيام المقبلة” لقيادة العمل الحكومي.