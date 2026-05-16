مصدر أمني: الانفجارات في بغداد ناجمة عن طلقات مدفعية احتفالا بتأليف الحكومة

أفاد مصدر أمني عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن دوي الانفجارات الذي سمع صباح السبت في بغداد ناجم عن طلقات مدفعية احتفالا بتأليف الحكومة الجديدة.

وكان صحافيون من الوكالة سمعوا في وقت سابق دويّ 3 انفجارات قوية مصدرها وسط العاصمة.

ومنح البرلمان العراقي الخميس الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، والتي شكّلها بعد مفاوضات طويلة حصلت في ظل ضغوط أميركية وفي خضمّ الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد 6 أشهر من الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.