عاجل | وزارة العدل الأمريكية: اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة

اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر الساعدي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة أنه جرى توجيه 6 تهم إرهاب للساعدي بسبب أنشطته في كتائب حزب الله العراقية والحرس الثوري الإيراني.

كما أكد القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي أن الساعدي متهم بتوجيه آخرين لمهاجمة مصالح أمريكية وإسرائيلية.