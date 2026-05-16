وحدات أمريكية تعتقل قياديا بكتائب حزب الله العراقي وتنقله للولايات المتحدة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية -فجر اليوم السبت- اعتقال القيادي في كتائب حزب الله محمد باقر الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن 6 تهم إرهاب وُجّهت إلى الساعدي بسبب أنشطته في كتائب حزب الله العراقية والحرس الثوري.

وأكد القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي أن الساعدي متهم بتوجيه أشخاص آخرين لمهاجمة مصالح أمريكية وإسرائيلية، وقتْل أمريكيين ويهود بأمريكا وخارجها.

وأفادت الوزارة بأن الساعدي متورط في نحو 20 هجوما ومحاولة هجوم في أوروبا والولايات المتحدة.

وذكر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي أن وحدات التكتيك والنخبة التابعة للمكتب، شاركت في الخارج مع شركاء من عدة وكالات أمنية في تنفيذ عملية اعتقال الساعدي ونقله.

وصعّدت الولايات المتحدة -في الآونة الأخيرة- لهجتها تجاه الحكومة العراقية الجديدة، محذرة من غياب "خط فاصل واضح" بين مؤسسات الدولة العراقية والمليشيات المرتبطة بإيران، مطالبة بغداد باتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الغطاء السياسي والمالي الذي تتمتع به هذه الجماعات.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية -الأسبوع الماضي- قوله إنه "ليس هناك خط فاصل واضح حاليا بين الدولة العراقية وهذه المليشيات"، مشيرا إلى أن بعض عناصر الدولة لا تزال توفر غطاء سياسيا وماليا وعملياتيا لهذه الفصائل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الجماعات المدعومة من إيران -حسب واشنطن– استهدفت منشآت ومصالح أمريكية في العراق أكثر من 600 مرة.

وحثت الخارجية الأمريكية الحكومة العراقية الجديدة على قطع علاقاتها بشكل كامل مع الجماعات المرتبطة بطهران.