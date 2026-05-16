عاجل | حزب الله: ندعو السلطة اللبنانية إلى وقف مسلسل التنازل المجاني والتفريط في الحقوق وكرامة الوطن
Published On 16/5/2026|
آخر تحديث: 18:34 (توقيت مكة)
بيان لحزب الله اللبناني:
- نرفض أي إملاءات وضغوط ووصايات أمريكية أو غيرها تحاول فرض مسار ومصير يطعن بسيادة لبنان
- ندعو السلطة اللبنانية إلى وقف مسلسل التنازل المجاني والتفريط في الحقوق وكرامة الوطن
- ندعو السلطة اللبنانية إلى التعاون في سبيل تحقيق الثوابت الوطنية ووقف العدوان بشكل نهائي وكامل
- نؤكد أن الاحتلال الصهيوني لن يستقر فوق أرضنا بوجود المقاومة والشرفاء الأحرار
- الحديث عن اتفاق سلام بين السلطة والكيان الصهيوني ما هو إلا انحراف وتبرئة للعدو من عدوانه
المصدر: الجزيرة