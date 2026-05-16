شهيد برصاص الاحتلال في جنين وإصابات بهجمات مستوطنين في الخليل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد شاب فلسطيني، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، في حين واصلت قوات الاحتلال اقتحامها مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة عقب اعتداءات نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في الخليل خلفت 3 إصابات.

ونقلت "وفا" ومنصات فلسطينية عن وزارة الصحة الفلسطينية تأكيدها استشهاد الشاب نور الدين فياض (34 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين.

وتزامنا مع الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، واصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون انتهاكات في الضفة الغربية.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس وفجر اليوم عددا من البلدات والمناطق في الضفة، من بينها بلدة طمون جنوب طوباس، وضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، إضافة إلى مدينة قلقيلية، حيث دهمت قوات خاصة المنطقة مستخدمة مركبات مدنية.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، أصيب 3 فلسطينيين مساء الجمعة، جراء اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ، إثر إطلاق نار من قبل مستوطن في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

كما سجل الهلال الأحمر إصابتين جراء اعتداء بالضرب في حارة جابر داخل المدينة، مشيرا إلى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد وثقت مقاطع مصورة قيام مستوطنين بالاعتداء على منازل الفلسطينيين بالحجارة والتخريب في منطقة وادي الحصين بمدينة الخليل.

كما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نحالين غرب بيت لحم، وتمركزت وسطها، قبل أن تدهم عددا من المنازل والمحال التجارية، وتعتقل عددا من المواطنين دون الإفصاح عن هوياتهم.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أفادت وكالة "وفا" بأن مستوطنين أضرموا النار في مركبتين، واعتدوا على 4 مركبات أخرى وغرفتين زراعيتين، خلال هجوم استهدف أطراف بلدة شقبا غرب رام الله، قبل انسحابهم بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال المنطقة.

تصاعد الاعتداءات

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 1637 اعتداء خلال نيسان/أبريل الماضي، توزعت بواقع 1097 اعتداء نفذها الجيش و540 اعتداء نفذها مستوطنون.

وتركزت غالبية هذه الاعتداءات في محافظات نابلس (402 اعتداء)، والخليل (340)، ورام الله والبيرة (312)، وبيت لحم (171).

كما تداولت منصات فلسطينية مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال مسجد "بيت الشيخ" في خربة طانا شرق بيت فوريك، ومنع المصلين من أداء الصلاة أكثر من مرة، قبل تمكنهم من إقامتها رغم التضييق.

واليوم، نددت الخارجية الفلسطينية بحملة الاقتحامات واعتداءات المستوطنين على المصلين في القدس المحتلة، ووصفت ذلك بأنه تهديد خطير يجب وقفه.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "هذه الممارسات الاستفزازية وما رافقها من تحريض ومشاركة مباشرة من وزراء في حكومة الاحتلال المتطرفة تُعد جزءا من مخطط الاحتلال لفرض وقائع جديدة بالقوة" في مدينة القدس المحتلة.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، اقتحامات متواصلة لقوات الاحتلال، تتخللها مداهمات واعتقالات واشتباكات، وسط تصاعد التوتر منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ازدادت وتيرة اعتداءات المستوطنين، التي تشمل إطلاق النار، والاعتداءات الجسدية، وتخريب الممتلكات.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت هذه الاعتداءات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يقارب 22 ألف شخص.