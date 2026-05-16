سوريا.. توغل إسرائيلي جديد في قريتين بريف القنيطرة

توغلت قوات وآليات إسرائيلية اليوم السبت في قرية ‌‏صيدا الحانوت وأطراف قرية المعلقة بريف القنيطرة ‏الجنوبي‎ بسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوة إسرائيلية مؤلفة ‏من 4 ‏آليات عسكرية توغلت داخل قرية صيدا الحانوت، وانتشرت ‏عناصرها ‏‏بين منازل المواطنين، وفتشوا عددا ‏منها.

كما توغلت قوات الاحتلال بـ3 دبابات إلى محيط تل ‏الدرعيات على أطراف قرية المعلقة بريف القنيطرة ‏الجنوبي، قبل أن تنسحب لاحقا.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 7 آليات ‏عسكرية ‏توغلت الخميس الماضي في قرية صيدا ‏الحانوت، واعتقلت شابا ثم أفرجت عنه.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام ‌‏1974 عبر ‏التوغل ‌‏في ‏الجنوب السوري، والاعتداء ‏على ‌‏المواطنين، من خلال المداهمات ‏والاعتقالات ‌‏‌‏وتجريف ‌‏الأراضي.‏

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة إلى جانب شنها غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.

وتطالب سوريا باستمرار بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن إجراءاته في الجنوب السوري باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية وفق القانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته وردع الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل.