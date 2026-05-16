حماس تصدر بيانا بشأن اختيار رئيس جديد للحركة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس جديد للحركة خلفا لـيحيى السنوار الذي استشهد في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأكدت الحركة في بيان، اليوم السبت، أن الانتخابات لم تُحسم من الجولة الأولى، وبناء عليه ستُجرى جولة ثانية في وقت لاحق، وفق لوائح الحركة وأنظمتها.

وإثر اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق إسماعيل هنية في يوليو/تموز 2024، تولى يحيى السنوار رئاسة الحركة إلى حين استشهاده في اشتباك مع قوة إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في وقت سابق أن "المنافسة على منصب رئيس المكتب السياسي لحماس تنحصر بين القياديَّين خالد مشعل وخليل الحية".

وفي وقت سابق، كشف طاهر النونو -المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس- أن الحركة شرعت بالفعل في استكمال انتخاباتها الداخلية بعد الفراغات التي خلفتها الاغتيالات الإسرائيلية، مؤكدا أن النتائج ستُعلن "بكل شفافية" فور انتهاء العملية كاملة.

وقال النونو، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إن عمليات الاغتيال التي نفذها الاحتلال فرضت على الحركة استكمال الشواغر وفق "الآلية الشورية والانتخابات الصامتة" التي تعتمدها داخليا.

وأوضح أن "طبيعة الانتخابات داخل حماس لا تقوم على الترشح الفردي، بل إن جميع أعضاء المجلس المعني يُعتبرون مرشحين، بينما يعود القرار النهائي لإرادة المنتخبين".

وأضاف أن بعض المقاعد القيادية جرى التعامل معها بالفعل، لكن اللجنة الانتخابية وحدها هي المخولة بإعلان النتائج النهائية بعد اكتمال العملية، خاصة في ظل الظروف والأوضاع المعقدة التي تمر بها الحركة والمنطقة.