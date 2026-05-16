ترمب يعلن القضاء على الرجل الثاني في تنظيم الدولة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، القضاء على الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم الدولة الإسلامية في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية.

وقال ترمب في منشور على تروث سوشال "بتوجيه مني، نفذت القوات الأمريكية الباسلة والقوات المسلحة النيجيرية بنجاح تام مهمة بالغة التعقيد ومخططة بدقة متناهية للقضاء على أخطر إرهابي في العالم من ساحة المعركة".

وأضاف "ظن أبو بلال المنوكي، الرجل الثاني في تنظيم الدولة على مستوى العالم، أنه يستطيع الاختباء في أفريقيا، لكنه لم يكن يعلم أن لدينا مصادر تطلعنا على تحركاته".

وقدم ترمب الشكر للحكومة النيجيرية على اشتراكها في العملية.

وكانت نيجيريا قد تعرضت لانتقادات من ترمب في وقت سابق، إذ زعم أن المسيحيين هناك يتعرضون للاضطهاد، وهو ما تنفيه حكومة أبوجا.

وشنت الولايات المتحدة شنت غارات جوية على ما وصفتها بقواعد لمسلحين في شمال غرب نيجيريا أواخر العام الماضي عقب اتهامات ترمب.