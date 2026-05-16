بوتين يزور الصين بعد أيام من مغادرة ترمب

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة رسمية إلى الصين الثلاثاء المقبل، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك بعد أيام من مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان في زيارة رسمية إلى بكين.

وقال الكرملين في بيان إنه "بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو/أيار".

ومن المقرر أن يبحث بوتين مع نظيره الصيني سبل "تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي" بين البلدين، وفق بيان الكرملين.

وأوضح البيان أن الرئيسين "سيتبادلان وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية"، وسيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات.

وأضاف البيان أن لقاء مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ مدرج أيضا في برنامج الزيارة، لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري.

وتعد بكين موسكو شريكا أساسيا في صياغة نظام عالمي متعدد الأقطاب.

ورغم أن الصين تدعو بانتظام إلى الحوار وإلى احترام سيادة كل الدول، في إشارة ضمنية لأوكرانيا، فإنها لم تُدن الهجوم الروسي عليها، وتقدم نفسها طرفا محايدا.

والصين هي الشريك الاقتصادي الأهم لروسيا، وهي أكبر مشترٍ للوقود الأحفوري الروسي في العالم، بما في ذلك المنتجات النفطية، مما يساهم في دعم المجهود الحربي الروسي.

وسبق أن قام بوتين في 31 أغسطس/آب 2025 بزيارة للصين استغرقت 4 أيام، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة تيانجين.

والتقى الرئيس الروسي نظيره الصيني أكثر من 40 مرة، وزار بوتين الصين أكثر من 20 مرة، سواء في زيارات أو فعاليات دولية، أكثر من أي زعيم آخر في العالم. وزار الرئيس الصيني روسيا 11 مرة، أكثر من أي دولة أخرى.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الإستراتيجية المتنامية بين روسيا والصين، والتي شهدت تقاربا ملحوظا في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات.