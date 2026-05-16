بعد 326 يوما من الإبحار.. أكبر حاملة طائرات أمريكية تعود إلى قاعدتها

SOUDA, GREECE - MARCH 23: The United Stated Navy aircraft carrier USS Gerald R. Ford arrives in Souda Bay on March 23, 2026 in Souda, Greece. The USS Gerald R. Ford is undergoing repairs at Naval Support Activity Souda Bay on the Greek island of Crete, following a fire that reportedly broke out in a laundry room on the aircraft carrier earlier this month, injuring some sailors and causing significant damage. The vessel has also had issues with its toilet system. Since departing Norfolk, Virginia on June 24 last year, the Ford has been deployed to the Mediterranean, Caribbean, and most recently the Red Sea as part of U.S. operations against Iran, and is currently on course to become the longest deployed carrier since the Vietnam War. (Photo by Carl Court/Getty Images)
حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" (غيتي)
Published On 16/5/2026

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، أن وزير الحرب بيت هيغسيث يستعد لاستقبال حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" -اليوم السبت- عند عودتها من مهمة استمرت 11 شهرا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هيغسيث يعتزم التوجه إلى قاعدة نورفولك البحرية في ولاية فيرجينيا لاستقبال حوالي 4500 بحار مع عائلاتهم من مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، والتي تشمل حاملة الطائرات "جيرالد فورد" (CVN 78)، والمدمرة "بينبريدج" (DDG 96)، والمدمرة "ماهان" (DDG 72).

وقضت حاملة الطائرات "جيرالد فورد" 326 يوما في البحر، وهو ما يمثل أطول مهمة انتشار لحاملة طائرات أمريكية خلال الـ50 عاما الماضية، وثالث أطول فترة منذ حرب فيتنام، وفقا لبيانات جمعها موقع "يو إس إن آي" الإخباري التابع للمعهد البحري الأمريكي.

وحطمت "جيرالد فورد" الرقم القياسي لأطول فترة انتشار بعد حرب فيتنام في 15 أبريل/نيسان الماضي، عندما تجاوزت فترة انتشار الحاملة "أبراهام لينكولن"، التي استمرت في الإبحار لمدة 295 يوما خلال عام 2020.

وشملت فترة انتشار حاملة الطائرات "جيرالد فورد" عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع العام الجاري والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

و لم تخلُ عملية الانتشار المطول لحاملة الطائرات "جيرالد فورد" من العقبات، إذ أعلن الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية -في 12 مارس/آذار الماضي- عن اندلاع حريق على متن الحاملة في أثناء أداء مهامها في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عن إصابة بحارَين.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد أكثر من 600 جندي أمريكي إمكانية الوصول إلى أسرّتهم بعد أن اجتاحت النيران بعض مقصورات النوم. واضطر البحارة حينها للنوم على الأرض والطاولات في أعقاب الحريق، الذي استغرق إخماده 30 ساعة.

كما واجهت الحاملة مشاكل كبيرة في التمديدات الصحية، مما أثر على ما يقرب من 650 مرحاضا على متنها.

المصدر: أسوشيتد برس + الصحافة الأميركية

