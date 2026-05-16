الأمن السوري يعتقل اثنين من رموز النظام المخلوع

أعلنت السلطات السورية -أمس الجمعة- القبض على واصل العويد نائب رئيس الأركان في عهد النظام المخلوع، واللواء الطيار السابق إبراهيم محلا.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب -في بيان- إن "المجرميْن اللواء واصل العويد واللواء الطيار إبراهيم محلا -رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية- من رموز النظام الدموي باتا في قبضتنا الأمنية"، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

يأتي ذلك في سياق حملة اعتقالات شملت عددا من ضباط ورموز النظام المخلوع، آخرها اعتقال اللواء السابق جايز حمود الموسى الثلاثاء الماضي.

وشغل الموسى قيادة أركان القوات الجوية لسنوات لدى النظام المخلوع، وأدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات لمسؤوليته عن قمع المدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وفي الأسبوع الماضي، ألقت القوات الأمنية القبض على رئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا خردل أحمد ديوب.

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي و10 مايو/أيار الجاري، عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق جلستين علنيتين لمحاكمة العميد في النظام المخلوع عاطف نجيب، لتورطه في ارتكاب جرائم ضد المدنيين بـمحافظة درعا جنوبي البلاد.

وأوقفت قوات إدارة الأمن العام -التابعة لوزارة الداخلية- نجيب في يناير/كانون الثاني 2025، خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السابق بمحافظة اللاذقية غربي البلاد.

كما حوكم غيابيا -خلال الجلستين- الرئيس المخلوع بشار الأسد، وشقيقه ماهر، ووزير الدفاع الأسبق فهد الفريج، وشخصيات أخرى فرّت خارج البلاد. ولم يُحدَّد موعد للجلسة الثالثة من المحاكمة.

وتعلن السلطات السورية القبض على متورطين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين خلال سنوات الثورة التي انطلقت في مارس/آذار 2011 بمدينة درعا جنوبي البلاد، وانتهت بدخول الثوار دمشق وإطاحتهم بنظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتعهّدت السلطات السورية الجديدة بإرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت في عهد نظام الأسد، مؤكدة أهمية تحقيق العدالة الانتقالية في هذا البلد الذي مزقته الحرب، وسط توقعات بأن يكون ذلك استنادا إلى "بنية قضائية وقانونية".