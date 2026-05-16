في ظل الحصار الأمريكي.. استعادة الكهرباء بكوبا بعد انقطاع واسع النطاق

عاد التيار الكهربائي في كل أنحاء كوبا أمس الجمعة بعد انقطاع واسع النطاق، لكن أزمة الطاقة في الجزيرة تبقى عميقة مع نضوب إمدادات النفط.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أنه "استُعيد نظام الطاقة الكهربائية الوطني"، بعد انقطاع التيار في 7 من أصل 15 مقاطعة في كوبا أول أمس الخميس.

غير أن الانقطاعات المجدولة استمرت، في حين بقيت أهم محطات توليد الطاقة الحرارية القديمة في كوبا، التي تدعم توليد الكهرباء، خارج الخدمة بعد حدوث عطل.

وقد شهدت نحو 65% من الأراضي الكوبية انقطاع التيار الكهربائي في وقت متزامن الثلاثاء الماضي.

والأربعاء، صرح وزير الطاقة فيسنتي دي لا أو ليفي للتلفزيون الرسمي بأن احتياطات النفط الكوبية "نفدت".

وتعاني الجزيرة الكاريبية -التي يبلغ عدد سكانها 9.6 ملايين نسمة والتي تخضع لحصار أمريكي للطاقة منذ يناير/كانون الثاني الماضي- نقصا حادا في إمدادات الطاقة خلال الأيام الأخيرة.

وأثار انقطاع التيار الكهربائي الأخير موجة من الغضب الشعبي، وقال أحد سكان حي سان ميغيل ديل بادرون قرب العاصمة هافانا، إن سكانا احتجوا بقرع الأواني والمقالي مساء الأربعاء. كما نُظمت احتجاجات صغيرة مماثلة في أحياء مختلفة في العاصمة.

وتُلقي هافانا باللوم في النقص الحاد في الطاقة الذي تعانيه على الحصار الذي تفرضه واشنطن، التي تؤكد بدورها أن الأزمة نتجت عن سوء الإدارة.