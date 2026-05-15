تصاعد حرب المسيّرات بين روسيا وأوكرانيا بعد انتهاء الهدنة

أسفر هجوم أوكراني عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في مدينة ريازان الروسية جنوب موسكو التي أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت 355 مسيرة أوكرانية فوق 15 منطقة في روسيا إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها، في حين أعلنت كييف إسقاط صاروخ و130 مسيّرة استهدفت بها القوات الروسية مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية.

وكتب بافيل مالكوف الحاكم المحلي لمدينة ريازان على تليغرام اليوم الجمعة: "قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرون، بينهم أطفال"، مضيفا أن مبنيين سكنيين تضررا نتيجة الهجوم.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 355 طائرة مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية".

وأشار البيان إلى أن هذه المسيّرات كانت تستهدف خصوصا مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك الحدودية مع أوكرانيا، وكذلك منطقة موسكو.

ويأتي هذا الهجوم بعد شنّ روسيا غارات واسعة النطاق على كييف ومنطقتها في اليوم السابق والتي ارتفع عدد ضحاياها إلى 24 قتيلا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، في حين يستمر عناصر الإنقاذ في رفع أنقاض مبنى انهار بالكامل.

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو يوم حداد الجمعة في العاصمة الأوكرانية التي كانت الأكثر تأثّرا بالضربات الأخيرة.

وأشارت خدمة الإسعاف إلى أن "عناصرها يعملون بدون كلل على البحث في الأنقاض عن سكان من المبنى الذي انهار في حيّ دارنيتسكي". وقد ارتفعت حصيلة القتلى من 21 إلى 24، في حين سجّلت 47 إصابة.

وتأتي الهجمات بالمسيّرات والصواريخ، التي وقعت ليلة الخميس، بعد 48 ساعة من انتهاء هدنة من ثلاثة أيام أُعلنت بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 675 طائرة مسيّرة و56 صاروخا ليلة الخميس، لافتا إلى أنه أسقط 652 مسيّرة و41 صاروخا منها.

إعلان

واستهدفت هذه الهجمات نحو 10 أحياء في العاصمة ومحيطها. وفي دارنيتسكي، أدّى صاروخ إلى "مسح مبنى سكني حرفيا من الوجود، من الطابق الأوّل إلى التاسع"، وفق ما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس.

تبادل أسرى

واستؤنفت الهجمات الروسية اليومية على المدن الأوكرانية فور انتهاء الهدنة وندّد حلفاء أوكرانيا بموجة القصف الجديدة التي رأى فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دليلا على "ضعف" موسكو "التي لا تعرف كيف تنهي الحرب".

وكتب المستشار الألماني فريدريش ميرتس في منشور على إكس إن هذا القصف "يُظهر أن موسكو تعوّل على التصعيد بدلا من التفاوض".

وتعثرت مفاوضات إنهاء النزاع بين موسكو وكييف بوساطة أمريكية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في نهاية فبراير/شباط الماضي.

ويقتصر الاختراق على هذا الصعيد على تبادل الجانبين الأسرى وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن البلدين تبادلا أسرى بوساطة من الإمارات العربية المتحدة وفقا لصيغة 205 أسرى روس مقابل 205 أسرى أوكرانيين.